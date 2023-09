Az osztrák külügyminiszter szerint az Oroszország ellen hozott szankciók hatástalanok

Az osztrák külügyminiszter kritikát fogalmazott meg az oroszországi szankciókkal kapcsolatban. Alexander Schallenberg kiemelte, hogy a nyugati cégek továbbra is jelen vannak Oroszországban, ahogyan az orosz cégek is Európában. Szerinte a teljes leválás Moszkváról nem is lehetséges, hiszen Ausztria továbbra is az orosz gázfüggőség állapotában van.

2 órája | Szerző: VG

2 órája | Szerző: VG