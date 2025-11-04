Indiaiak formálják a mesterséges intelligenciát, a ChatGPT-t is ők tanítják be

A mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok több millió felhasználót vonnak be a nagy nyelvi modelljeik betanításába. A technológiai vállalatok ezt részben az egyik legígéretesebbnek látszó piacon, Indiában teszik. A Google és a Perplexity AI egy-másfél éve ingyen kínálják szolgáltatásaikat a helyi távközlési szolgáltatókkal, a Reliance Jióval és a Bharti Airtellel kötött partnerségeken keresztül, míg az OpenAI országosan egy évig ingyenessé tette a ChatGPT Go csomagot – olvasható a CNBC keddi cikkében.

India lett a mesterséges intelligencia új kiképzőterepe / Fotó: Northfoto

India azért ideális terep a mesterségesintelligencia-modellek betanítására, mert a feltörekvő gazdaság társadalma fiatal és jártas a digitális térben, valamint befogadó az újdonságok kapcsán.

India lesz a világ botbetanítási fővárosa

Az alacsony internethasználati költségek és az erős digitális alap lehetővé tették a 18 és 35 év közötti fogyasztók számára, hogy szabadon kísérletezzenek az új technológiákkal – mondta Sharmila Senthilraja, a Capgemini India alelnöke és iparági platformvezetője.

Az Indiai internethasználók fele már használja valamilyen formában a mesterséges intelligenciát.

Indiában a világon az egyik legmagasabb az okostelefonok és az internet hozzáférhetősége. „Több mint 700 millió internethasználóval és széles körben elterjedt okostelefon-használattal India hatalmas mennyiségű adatot generál. Ez pedig az MI-modellek betanításának üzemanyaga. Az ország mesterségesintelligencia-piaca 2027-re várhatóan meghaladja a 17 milliárd dollárt, így az egyik leggyorsabban növekvő lesz a világon" – idézett a lap a Boston Consulting Group júniusi jelentéséből.

Ezek a technológiai vállalatok nem csupán felhasználói bázist építenek, hanem egy új adat- és kognitív infrastruktúrát is

Sanchit Vir Gogia, az amerikai székhelyű Greyhound Research vezérigazgatója szerint. A szakértő úgy látja, hogy a távközlési szolgáltatókon keresztül kínált MI-platformok a vállalati viselkedést is alakítani fogják.

India mesterséges intelligenciával foglalkozó munkaereje a becslések szerint a tavalyi 650 ezer szakemberről 1,27 millióra nőhet három év alatt, ami átlagosan évi 15 százalékos növekedést jelent – közölte az ország informatikai és technológiai iparágát képviselő szervezet, a NASSCOM.