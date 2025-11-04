Lángokban áll az árnyékflotta: csapás érte Tuapsze kikötőjét – már a tengerre sem lehet menekülni az ukrán drónok elől
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Tuapsze fekete-tengeri kikötőjét, amelyben legalább négy olajtanker és egy Transznyefty-terminál megsérült. Az elemzők szerint legalább két hajó az orosz árnyékflottához tartozik, amelyet a nyugati olajszankciók kijátszására hoztak létre.
A támadás november 2-án éjjel történt a krasznodari régióban fekvő Tuapsze kikötőjében – jelentették nyílt forrású (OSINT) elemzők, köztük az Exilenova+ és a Dossier Shpiona Telegram-csatornák. A hatóságok kezdetben csak „két külföldi civil hajó” sérüléséről számoltak be, de neveket nem közöltek. A regionális válságközpont szerint a drónok egy tankhajó fedélzeti felépítményét is eltalálták, de személyi sérülés nem történt.
A Dossier Shpiona jelentése szerint a megsérült hajók a Pollux (Panama), Chai (Libéria), Coast Buster (Bahama-szigetek) és Saturn I (Oroszország) nevű tankerek voltak.
Az Exilenova+ műholdfelvételt is közzétett, amelyen a Transznyefty olajterminál két megsérült csővezetéke, valamint tűz nyomai látszanak az egyik hajón.
Szakértők szerint legalább két érintett hajó az orosz árnyékflottához tartozik – ez az a több száz öreg olajtankerből álló hálózat, amellyel Moszkva a nyugati szankciók megkerülésével szállít olajat Ázsiába és a Közel-Keletre:
- a Saturn I tankert az Egyesült Királyság már 2025 májusában szankciós listára tette;
- a Pollux pedig szerepel a Greenpeace nem hivatalos árnyékflottalistáján.
A Starboard Maritime Intelligence adatai szerint a négyből három tanker – a Saturn I kivételével – 15-20 évesnél idősebb, ami a legmagasabb kockázati kategóriába sorolja őket. Az ilyen elöregedett hajók karbantartása a nyugati szankciók miatt egyre nehezebb, így nagy környezeti kockázatot is jelentenek a Fekete-tenger térségében.
Újabb ukrán dróntámadás az orosz olajexport ellen
Az orosz „árnyékflotta” ma már több mint 200 hajóból áll, és ezek évente több tízmillió tonna olajat mozgatnak meg – sokszor kikapcsolt nyomkövetővel, átnevezett lobogók alatt. A tuapszei támadás így nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is jelentős: az infrastruktúra sérülése rövid távon korlátozhatja az orosz exportot, miközben újabb kérdéseket vet fel a szankciók hatékonyságáról.
A dróntámadás a háború egyik újabb frontját nyitotta meg, és most már a tengeri olajszállítmányok sincsenek biztonságban. Ha az efféle csapások sorozatossá válnak, az erős nyomást gyakorolhat Moszkva exportbevételeire, és fokozhatja a biztosítók kockázatkerülését is. A legnagyobb nyomást azonban a globális energiaellátásra fogja helyezni, amely már most is kritikus állapotban van az Ukrajna által folytatott drónhadjárat miatt.
