Még életbe sem léptek az amerikai szankciók, de Moszkva már a zsebén érzi a fájdalmat

Noha a Lukoil és a Rosznyefty elleni amerikai szankciók csak november 21-én lépnek életbe, a hatásuk már látható az orosz olaj tengeri exportjának adatain. A november 2-val véget érő héten az orosz tengeri olajexport napi 3,02 millió hordóra csökkent, ami tíz hete a legalacsonyabb érték, miután a legnagyobb importőrök, Kína, India és Törökország is csökkentette vásárlásait.

Az orosz olaj egyre nehezebben talál vevőt / Fotó: 360VP / Shutterstock

Egyre több orosz olaj marad a tankereken

Mindezzel párhuzamosan rohamosan nő a tengeren tartózkodó orosz olaj mennyisége, miután az orosz kikötőkben nő a rakodások száma, ám a tankerek már nehezebben találnak célt maguknak. Az orosz olaj tengeri mennyisége szeptember eleje óta 27 millió hordóval több mint 380 millió hordóra nőtt a tankerek helyzetét követő Bloomberg számításai szerint.

Mivel a tengeri orosz olajexport 95 százaléka Kínába, Indiába vagy Törökországba érkezik, ezen országok kiesését nehéz pótolni.

A Rystad Energy becslése szerint az Oroszországból érkező kínai import 45 százalékát, mintegy napi 400 ezer hordót is érintheti az, hogy az ázsiai ország állami olajcégei, a Sinopec és a PetroChina tartózkodnak az orosz olaj vásárlásától. Mindemellett több nagy indiai finomító és török vállalat is új beszerzési forrásokat keres. Ugyanakkor piaci szakértők szerint a szankciók hatása csak ideiglenes lehet, hiszen a büntetőintézkedések sújtotta olaj végül mindig utat talál a piacra.

Egyre kevesebb Moszkva bevétele az olajexportból

A november 2-án véget érő héten 26 tankerre 21,11 millió hordónyi orosz olajat rakodtak fel az orosz kikötőkben, miközben egy héttel korábban még 34 tanker 26,41 millió hordónyi olajat vett fel.

Még inkább nehezítheti Moszkva helyzetét, hogy az orosz export értéke is nagyot zuhant az utóbbi időben, a legutóbbi héten 1,15 milliárd dollárt tett ki, ami 27 százalékos zuhanás az egy héttel korábbi értékhez képest, miután mind a mennyiség, mind a hordónkénti ár csökkent, legyen szó akár az Ural, akár az ESPO olajfajtáról. Az árak mind a balti-tengeri, mind a fekete-tengeri, mind az indiai és kínai érkezésoldali kikötőkben csökkentek.