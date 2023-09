A kormány visszavonta néhány korábbi döntését a múlt héten, az egyik ilyen visszavont határozat a Dél-budai Centrumkórház (DBC) megközelíthetőségének fejlesztéséről szól, és egyebek mellett két autópálya-lehajtó építését tartalmazza. A változás azonban nem érinti azt, hogy Budapest XI. kerületének Dobogó nevű városrészében megépüljön a centrumkórház.

Fotó: DBC Zrt.

A kormánynak továbbra is eltökélt szándéka a DBC felépítése, azonban a körülmények miatt kénytelen átütemezni a projektet, amely így egy későbbi időpontban valósul meg

– nyilatkozta a Magyar Nemzet megkeresésére a projekt előkészítését irányító Bedros J. Róbert. A DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt. igazgatóságának elnöke elmondta:

mivel a külső kapcsolatokat – úthálózat, közművek – a szuperkórház környezetében várható fejlesztésekhez kell igazítani, a tervezést nem lehet százszázalékosan befejezni.

Bedros J. Róbert azt is mondta, hogy a DBC Zrt. alapítása óta nyolcmilliárd forintot használt fel, ebben benne vannak az eddig elkészült tervekért kifizetett összegek is. Megjegyezte azt is: nyilvánvalóan mindenki arra kíváncsi, hogy mikor tud majd betegeket fogadni a Dél-budai Centrumkórház, de senki nem lát a jövőbe.