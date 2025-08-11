Júniusban is folytatódott a hazai használt autók piaca fokozatos átrendeződése – derül ki a Használtautó.hu járműhirdetési portál és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közös statisztikai kiadványából.

Egyre idősebb használt autót vásárolnak a magyarok / Fotó: Mirkó István

Mennyibe kerül ma egy használt autó?

Az adatok szerint júniusban a meghirdetett autók átlagos kínálati ára 5,4 millió forint volt, ami mintegy 200 ezer forintos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A hirdetések

40,2 százaléka a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozott,

26,4 százaléka a 2,5–5 millió forintos sávban jelent meg,

20,5 százaléka 5 és 10 millió forint közé esett,

a 10 millió feletti autók aránya pedig 12,9 százalék volt.

Az adatok nemcsak az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is pontos képet festenek.

A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, míg 41,6 százalékuk dízelmotorral szerelt.

Az alternatív hajtások súlya ugyan még mindig kisebb, de növekvő: elektromos autóból 5 százalék, hibridből pedig 3,7 százalék szerepelt a kínálatban. A legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta: éves szinten 34,3 százalékkal nőtt a kínálatuk.

A benzinautók aránya 5,6 százalékkal, a dízelautók aránya enyhén pedig 7,6 százalékkal bővült egy év alatt.

A tíz legnépszerűbb eladásra szánt márka átlagos életkora 12,7 év

A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,3 évesek. Utóbbiak viszont jóval többet futottak: a dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 157 ezer kilométer. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízel autókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.

A leggyakrabban hirdetett márkák élén továbbra is a Volkswagen, a BMW és az Opel állnak.

Ezeket évek óta stabil kereslet jellemzi, nem véletlen, hogy a sorrend alig változott 2024 júniusa óta. A 10-es listán a legalacsonyabb átlagéletkora a Škodának (10,5 év), míg a legmagasabb a Suzukinak (15,1 év) volt júniusban. A 2024. júniusi adatokhoz képest egyedül a Suzuki életkora csökkent 0,3 évvel. A legnagyobb mértékű emelkedés pedig a BMW esetén következett be, amelynek átlagéletkora 0,5 évvel nőtt.