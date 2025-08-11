Egyre idősebb használt autót vásárolnak a magyarok

Júniusban is folytatódott a hazai használt autók piaca fokozatos átrendeződése – derül ki a Használtautó.hu járműhirdetési portál és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közös statisztikai kiadványából.
Az adatok szerint júniusban a meghirdetett autók átlagos kínálati ára 5,4 millió forint volt, ami mintegy 200 ezer forintos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A hirdetések
Az adatok nemcsak az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is pontos képet festenek.
A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, míg 41,6 százalékuk dízelmotorral szerelt.
Az alternatív hajtások súlya ugyan még mindig kisebb, de növekvő: elektromos autóból 5 százalék, hibridből pedig 3,7 százalék szerepelt a kínálatban. A legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta: éves szinten 34,3 százalékkal nőtt a kínálatuk.
A benzinautók aránya 5,6 százalékkal, a dízelautók aránya enyhén pedig 7,6 százalékkal bővült egy év alatt.
A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,3 évesek. Utóbbiak viszont jóval többet futottak: a dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 157 ezer kilométer. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízel autókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.
A leggyakrabban hirdetett márkák élén továbbra is a Volkswagen, a BMW és az Opel állnak.
Ezeket évek óta stabil kereslet jellemzi, nem véletlen, hogy a sorrend alig változott 2024 júniusa óta. A 10-es listán a legalacsonyabb átlagéletkora a Škodának (10,5 év), míg a legmagasabb a Suzukinak (15,1 év) volt júniusban. A 2024. júniusi adatokhoz képest egyedül a Suzuki életkora csökkent 0,3 évvel. A legnagyobb mértékű emelkedés pedig a BMW esetén következett be, amelynek átlagéletkora 0,5 évvel nőtt.
Az egyik legfontosabb befolyásoló tényező az autó árában az állapot: egy újszerű autó átlagosan 26,4, egy kitűnő állapotú pedig 24,7 százalékkal drágább, mint egy normál állapotú. A sérült járművek ára ezzel szemben átlagosan 58,6 százalékkal alacsonyabb. Emellett minden ezer megtett kilométer 0,2 százalékkal csökkenti az árat. Ugyanakkor a teljesítmény és a motor mérete emelheti az árat: 10 kW többlettel 3,8 százalék, 100 köbcentiméterrel pedig 3,3 százalék árnövekedés figyelhető meg.
A 10 legtöbb használtautó-hirdetéssel rendelkező márka alapján a kínálati átlagárak 2,4 és 9,8 millió forint között mozogtak.
A legdrágább márka a Mercedes-Benz volt júniusban (9 740 000 forint), míg a legolcsóbb az Opel (2 480 000 forint).
2024 júniusához képest minden márkának növekedett a kínálati átlagára, legnagyobb mértékben a Suzukié, 17,4 százalékkal.
Összességében a júniusi adatok alapján elmondható, hogy a piac továbbra is stabil, az árak enyhén emelkednek, és egyre nagyobb arányban jelennek meg alternatív hajtású járművek.
Használt autók eladása Magyarországon: mindent felforgat a készülő uniós rendelet – nagy szigor lesz a műszaki vizsgánál
Egy készülő uniós rendelet szigoríthatja a műszaki vizsgákra vonatkozó előírást. A használt autók vásárlásánál sok a buktató, ezen segítene a jogszabály.
