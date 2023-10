A generációs különbségek minden korban jelen voltak, a különböző korosztályoknak többnyire egymástól eltérő elképzelései vannak a világról. A huszadik században az első ipari forradalom nyomán kialakult technológiai fejlődés demográfiai változásokat indított el, ami a foglalkoztatási rendszerre is hatással volt. A generációs különbségek még inkább körvonalazódtak.

Fotó: Shutterstock

A „generation gap”, vagy generációs szakadéknak nevezett jelenség kutatása és megértése elegendő munkával látja el a társadalomtudósokat, akik egyetértenek abban, hogy a társadalmi fejlődés során még soha nem volt ekkora lehetőségünk arra, hogy az egymás mellett élő generációk összekapcsolódjanak, mint manapság.

A „Z ” generációnak nevezett demográfiai csoportot, amelyet főként a mai tinédzserek alkotják, általában utálják, ha a szüleik pontosan tudják, hogy hol vannak és mit csinálnak. Azonban egy ellenkező jelenség is megfigyelhető mostanában.

Egyre nő ugyanis azoknak a tiniknek a száma, akik arra kérik a szüleiket, hogy elérhetőek legyenek, amikor iskolába vagy szórakozni mennek.

Egy olyan digitális ökoszisztémában élünk, amely bőven szolgál bizonytalanságot és szorongást keltő tartalommal háborúkról, járványokról, iskolai lövöldözésről, és egyéb katasztrófákról. Az internet, azon belül is a közösségi médiának kitett korosztály körében, a valós idejű képek és hírek ezt a szorongást még tovább fokozzák, amely a mentális egészségre is komoly hatással lehet.

A technológia segít

A technológia és a digitális eszközök megfelelő használata kulcsfontosságú, hiszem számos előnnyel is rendelkeznek. Biztonságérzetünk erősítése érdekében különféle helymegosztó alkalmazások jelennek meg a piacon. A Google Family Link, az Apple Find My, vagy a Life360,is ilyen alkalmazás amellyel megoszthatja tartózkodási helyét a családtagjaival, barátaival. Az Egyesült Államokban egyedül, jelenleg több mint 33 millió, világszerte további több mint 20 millió havi aktív felhasználója van.

A felmérések szerint egyre több tinédzser érzi magát nagyobb biztonságban, ha ezekkel a GPS alapon működő helyzetmegosztó alkalmazásokkal felszerelve indulnak bulizni.