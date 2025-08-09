Megszólalt az egészségügyi államtitkár az EESZT összeomlásáról: ezért nem lehet hozzáférni a receptekhez – de ígéretet tett

Először tett közzé bejegyzést az egészségügyi államtitkár az EESZT leállásáról. Takács Péter rövid posztot közölt a témában a közösségi oldalán szombat kora délután.
Ahogy arról beszámoltunk, pénteken leállt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT), így a patikák csak kézzel írt receptek alapján tudják kiadni a vényköteles készítményeket. Az EESZT mellett a DÁP és a Magyarország.hu elérése is akadozik.
A felhőbe küldött recepteket sem lehet kiváltani. A problémán már tegnap is dolgoztak, de egyelőre nem tudni, mikor áll helyre az EESZT oldala.
Takács Péter friss megszólalása erre nem tért ki, azt azonban nagy vonalakban elmondta, mi történt, miért áll az EESZT. "A vezetőinek tájékoztatása szerint a kormányzati informatikai rendszer üzemzavarának elhárításán
– amely miatt más rendszerek mellett az EESZT jelenleg nem elérhető –
a NISZ szakemberei folyamatosan dolgoznak" – tette világossá. Tehát ahogy az látszott felhasználói oldalon, nem az EESZT-nél akadt önmagában gond, hanem a komplett kiszolgálói háttér akadt meg. Vagyis a probléma kiterjedése jóval szélesebb.
Az egészségügyi államtitkár még arra is kitért, hogy a gyógyszerészek és érintett betegek megértését és türelmét kérik, egyútal pedig ígéretet tett rá, hogy a rendszer helyreállításáról haladéktalanul tájékoztatást adnak.
