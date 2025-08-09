Deviza
informatika
Takács Péter
EESZT
recept
összeomlás

Megszólalt az egészségügyi államtitkár az EESZT összeomlásáról: ezért nem lehet hozzáférni a receptekhez – de ígéretet tett

Ez az első hivatalos reakciója. Sokkal nagyobb a baj, mint azt sokan gondolták, nem csak az EESZT állt ugyanis le.
Hecker Flórián
2025.08.09, 13:16
Frissítve: 2025.08.09, 13:44

Először tett közzé bejegyzést az egészségügyi államtitkár az EESZT leállásáról. Takács Péter rövid posztot közölt a témában a közösségi oldalán szombat kora délután.

EESZT, gyógyszertár, gyógyszer
EESZT: ezért omlott össze / Fotó: Shutterstock

Ahogy arról beszámoltunk, pénteken leállt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT), így a patikák csak kézzel írt receptek alapján tudják kiadni a vényköteles készítményeket. Az EESZT mellett a DÁP és a Magyarország.hu elérése is akadozik.

A felhőbe küldött recepteket sem lehet kiváltani. A problémán már tegnap is dolgoztak, de egyelőre nem tudni, mikor áll helyre az EESZT oldala.

EESZT: ezért omlott össze

Takács Péter friss megszólalása erre nem tért ki, azt azonban nagy vonalakban elmondta, mi történt, miért áll az EESZT. "A vezetőinek tájékoztatása szerint a kormányzati informatikai rendszer üzemzavarának elhárításán

– amely miatt más rendszerek mellett az EESZT jelenleg nem elérhető –

a NISZ szakemberei folyamatosan dolgoznak" – tette világossá. Tehát ahogy az látszott felhasználói oldalon, nem az EESZT-nél akadt önmagában gond, hanem a komplett kiszolgálói háttér akadt meg. Vagyis a probléma kiterjedése jóval szélesebb.

 

Az egészségügyi államtitkár még arra is kitért, hogy a gyógyszerészek és érintett betegek megértését és türelmét kérik, egyútal pedig ígéretet tett rá, hogy a rendszer helyreállításáról haladéktalanul tájékoztatást adnak.

