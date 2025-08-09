Azonnal megérkezett Zelenszkij válasza Ukrajna felosztásának tervére: ráborította az asztalt Trumpra – "Nem adjuk a földünket"

Ukrajna – az ország alkotmánya által is garantált – területi egységét hangoztatta szombati Telegram-üzenetében Volodimir Zelenszkij. Ezzel megérkezett Zelenszkij válasza Ukrajna felosztásának tervére.
Ahogy arról beszámoltunk, Washington és Moszkva megállapodásra törekszik az ukrajnai háború leállítására, amely rögzítené Oroszország megszállását a katonai invázió során elfoglalt ukrán területeken – állítják az ügyhöz közel álló források. Ukrajna feldarabolásáról, pontosabban ennek lehetséges forgatókönyvéről több nemzetközi lap is beszámolt, így a Bloomberg is.
Ennek előzménye, hogy magyar idő szerint a péntekről szombatra való éjjel az amerikai elnök bejelentette, mikor és hol tartják meg az orosz elnökkel közös csúcstalálkozót. Az időpont és a helyszín is meglepetés. Ennek részleteiről az alábbi cikkben számoltunk be.
Azt viszont most már tudjuk, hogy mi Ukrajna véleménye. Megérkezett ugyanis az ukrán elnök azonnali reakciója Trump tervére.
Az amerikai elnök közvetlenül ezt megelőzően azt mondta az ukrajnai háborút lezáró megállapodás lehetséges tartalmával kapcsolatban, hogy az tartalmazhat területcserét. A rendezést nagyon bonyolultnak nevezte, és hozzátette, hogy
bizonyos területek visszakerülhetnek Ukrajnához, és bizonyos területek cseréje is megtörténik.
„Bizonyos területcsere következik, mindkét fél javát szolgálva, de erről később fogunk beszélni – fogalmazott Trump. Arra is kitért, hogy szerinte az európai vezetők békét akarnak látni. – Úgy hiszem, hogy Putyin elnök békét akar, és Zelenszkij is békét akar. Zelenszkij elnöknek meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni valamit, és azt hiszem, hogy keményen dolgozik ennek érdekében” – fejtette ki.
Ehhez képest az ukrán elnök nyilatkozata egy villámcsapással ér fel. Zelenszkij ugyanis azt hangsúlyozta, hogy „az ukránok nem adják oda a földjüket megszállóknak”.
Zelenszkij a Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő augusztus 15-re tervezett találkozójával összefüggésben kijelentette, hogy Ukrajna ugyan kész a valódi megoldásokra, amelyek lehetőséget teremtenek a békére, azonban aláhúzta azt is, hogy
minden olyan megoldás, amely Kijev bevonása nélkül születik, ellentétes a hosszú távú, tartós békével.
Ezek szerint tehát jelenleg nagyon messze vannak a béke forgatókönyvéről az álláspontok. Ami tovább nehezíti a kérdést, hogy Trump és Zelenszkij is eltökéltnek tűnk, csak éppen ellentétes álláspont mellett. Az ezeken átvezető híd megépítéséhez pedig mindössze egyetlen hét áll rendelkezésre, a Trump–Putyin-csúcsig ugyanis mindenképpen össze kell állítani a megállapodást, amely felfüggeszti a három és fél év tartó háborút Ukrajnában.
Ha ez nem sikerül, könnyen lehet, hogy a kétségtelenül történelmi léptékű találkozó teljességgel értelmetlenné válik, és adott esetben lefújhatják. Ez azonban aligha állna bárkinek is az érdekében. Egy ilyen szcenárió ugyanis egyértelműen a világháborús eszkaláció valószínűségét növelné.
