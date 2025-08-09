Azonnal megérkezett Zelenszkij válasza Ukrajna felosztásának tervére: ráborította az asztalt Trumpra – "Nem adjuk a földünket"

Ukrajna – az ország alkotmánya által is garantált – területi egységét hangoztatta szombati Telegram-üzenetében Volodimir Zelenszkij. Ezzel megérkezett Zelenszkij válasza Ukrajna felosztásának tervére.

Zelenszkij válasza Ukrajna felosztásának tervére / Fotó: AFP

Ahogy arról beszámoltunk, Washington és Moszkva megállapodásra törekszik az ukrajnai háború leállítására, amely rögzítené Oroszország megszállását a katonai invázió során elfoglalt ukrán területeken – állítják az ügyhöz közel álló források. Ukrajna feldarabolásáról, pontosabban ennek lehetséges forgatókönyvéről több nemzetközi lap is beszámolt, így a Bloomberg is.

Ennek előzménye, hogy magyar idő szerint a péntekről szombatra való éjjel az amerikai elnök bejelentette, mikor és hol tartják meg az orosz elnökkel közös csúcstalálkozót. Az időpont és a helyszín is meglepetés. Ennek részleteiről az alábbi cikkben számoltunk be.

Állítólag Putyin azt követeli, hogy Ukrajna engedje át a teljes Donbász területét, valamint a Krímet is, amelyet csapatai 2014-ben annektáltak. Cserében viszont Oroszország leállítja offenzíváját Ukrajna Herszon és Zaporizzsja régióiban, a jelenlegi frontvonalak mentén. Egyelőre nem hivatalos, hogy Putyin valóban hajlandó-e lemondani a jelenleg uralt területekről, beleértve a Zaporizzsjai atomerőművet is, amely Európa legnagyobb ilyen létesítménye.

Azt viszont most már tudjuk, hogy mi Ukrajna véleménye. Megérkezett ugyanis az ukrán elnök azonnali reakciója Trump tervére.

Az amerikai elnök közvetlenül ezt megelőzően azt mondta az ukrajnai háborút lezáró megállapodás lehetséges tartalmával kapcsolatban, hogy az tartalmazhat területcserét. A rendezést nagyon bonyolultnak nevezte, és hozzátette, hogy

bizonyos területek visszakerülhetnek Ukrajnához, és bizonyos területek cseréje is megtörténik.

„Bizonyos területcsere következik, mindkét fél javát szolgálva, de erről később fogunk beszélni – fogalmazott Trump. Arra is kitért, hogy szerinte az európai vezetők békét akarnak látni. – Úgy hiszem, hogy Putyin elnök békét akar, és Zelenszkij is békét akar. Zelenszkij elnöknek meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni valamit, és azt hiszem, hogy keményen dolgozik ennek érdekében” – fejtette ki.