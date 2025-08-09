Most mindenki láthatja: belecsapott a villám a BYD népszerű autójába – videóra vették, mi történt a kínai elektromos SUV-val

Egy BYD Song Plus elektromos autóba háromszor is belecsapott a villám Kínában. A csapások hatalmas fényvillanásokat és elektromos íveket okoztak a jármű tetején, de a vezető és az utasok nem sérültek meg – írja Totalcar.
Az akkumulátor, az elektromos vezérlőegység és a villanymotor is épp maradt. Az esemény tökéletes példája annak, hogyan működik a Faraday-kalitka elve az elektromos autóknál: a fém karosszéria elvezeti a villám energiáját a jármű külső felületén keresztül a föld felé, ami biztonságot nyújt az utasoknak az áramütéstől.
Mindazonáltal villámcsapás után fontos, hogy az autó elektromos rendszereit azonnal leállítsuk, az ablakokat csukva tartsuk, és amíg a vihar le nem csillapodik, bent maradjunk az autóban.
A BYD új, szuperolcsó autót, a Yuan Up Pilot modellt dobott piacra Kínában, amely most mindössze 74 800 jüanos (kb. 10 500 dollár, vagy 3,8 millió forint) áron érhető el, ez mintegy 25 százalékkal olcsóbb a korábbi belépőmodelleknél. A Pilot változat a BYD Blade akkumulátorának 32 kWh-s verzióját kapta, amely akár 301 kilométeres hatótávot kínál a kínai CLTC ciklus szerint.
Ugyanakkor a kedvezőbb ár érdekében a felszereltség visszafogottabb: hiányzik például a fejlett „God’s Eye” vezetéstámogató rendszer, az adaptív tempomat és az automatikus sávtartás. Drágább Yuan Up modellek legalább az alap „C” szintű vezetéstámogatást biztosítják, míg a luxusmodellek, mint a Denza vagy Yangwang, ennél fejlettebb rendszerekkel rendelkeznek
Bejelentették: jön Európába a Xiaomi autós portfóliója – felkötheti a gatyát a BYD
Megkezdték a Xiaomi első elektromos SUV-jának forgalmazását Kínában, s kitűzték a céldátumot a globális terjeszkedésükhöz is. A Xiaomi YU7-essel a Teslát szorongatják meg, a Model Y-nál is alacsonyabb ára és magasabb alapfelszereltsége döntő tényező lehet a piac megdolgozásában.
