Megvan a döntés: újabb ország építtet az oroszokkal hatalmas atomerőművet – a lehető leghamarabb van rá szükségük

Üzbegisztán bejelentette, hogy nagy atomerőművet épít a Roszatommal – írt meg szombaton az orosz média. Az, hogy újabb orosz atomerőmű épül az országban, régóta napirenden van, de ezúttal úgy tűnik, végleg eldőlt a kérdés.

A vastagon körvonalazódó üzletről a nyár elején a Világgazdaság azt írta, hogy az orosz állami vállalat, a Roszatom és az üzbég kormány által felügyelt Üzatom atomenergia-fejlesztési ügynökség megállapodott arról, hogy a kis moduláris reaktorokkal (SMR) Üzbegisztánban épülő atomerőművön kívül egy nagy teljesítményű atomerőmű építésének lehetőségét is tanulmányozzák.

Az egyezmény Vlagyimir Putyin orosz elnök 2024. május 27-i üzbegisztáni látogatása során a kis moduláris egységekkel épülő üzbég atomerőműről kötött üzletek folytatásaként jött létre.

A Ria azt írja, hogy Azim Ahmedkhadzhaev, az Üzbég Atomenergia-ügynökség igazgatója friss interjújában beszélt arról, hogy Taskent nagy kapacitású atomerőmű építését tervezi a Roszatommal közösen. „Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni egy nagy állomás energiarendszerünkhöz való csatlakoztatásának minden lehetőségét.”

Megpróbálunk egy nagyobb állomást építeni, és egy nagyobb rendszert bevezetni a lehető leghamarabb

– mondta az Uzbekiston 24-nek. Azt is hozzátette, aláírtak egy dokumentumot az orosz állami vállalattal, amely alapján tanulmányozzák a helyzetet.

Eredetileg két, VVER-1000-es nyomottvizes orosz blokk építésének lehetőségéről volt szól, de lehetővé téve az erőmű jövőbeni négyblokkossá bővítését is. A projekt olyan technológián alapul, amelyet már

Oroszország mellett

a kínai Tianwan Atomerőműben

és az indiai Kudankulam Atomerőműben is alkalmaznak.

A VVER-1000 reaktorok eddig összesen több mint 420 reaktorév biztonságos üzemeltetési tapasztalattal rendelkeznek.

Korábban az is elhangzott, hogy a majdani nagy teljesítményű atomerőműre a megbízható és kiegyensúlyozott üzbég energiarendszer forrásaként tekint Üzbegisztán. Az új létesítménytől azt remélik, hogy képes lesz fedezni az ország jelenlegi és jövőbeli villamosenergia-igényét környezetkímélő energiával.