Megvan a döntés: újabb ország építtet az oroszokkal hatalmas atomerőművet – a lehető leghamarabb van rá szükségük

Üzbegisztán bejelentette, hogy nagy atomerőművet épít a Roszatommal – írt meg szombaton az orosz média. Az, hogy újabb orosz atomerőmű épül az országban, régóta napirenden van, de ezúttal úgy tűnik, végleg eldőlt a kérdés.
A vastagon körvonalazódó üzletről a nyár elején a Világgazdaság azt írta, hogy az orosz állami vállalat, a Roszatom és az üzbég kormány által felügyelt Üzatom atomenergia-fejlesztési ügynökség megállapodott arról, hogy a kis moduláris reaktorokkal (SMR) Üzbegisztánban épülő atomerőművön kívül egy nagy teljesítményű atomerőmű építésének lehetőségét is tanulmányozzák.
Az egyezmény Vlagyimir Putyin orosz elnök 2024. május 27-i üzbegisztáni látogatása során a kis moduláris egységekkel épülő üzbég atomerőműről kötött üzletek folytatásaként jött létre.
A Ria azt írja, hogy Azim Ahmedkhadzhaev, az Üzbég Atomenergia-ügynökség igazgatója friss interjújában beszélt arról, hogy Taskent nagy kapacitású atomerőmű építését tervezi a Roszatommal közösen. „Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni egy nagy állomás energiarendszerünkhöz való csatlakoztatásának minden lehetőségét.”
Megpróbálunk egy nagyobb állomást építeni, és egy nagyobb rendszert bevezetni a lehető leghamarabb
– mondta az Uzbekiston 24-nek. Azt is hozzátette, aláírtak egy dokumentumot az orosz állami vállalattal, amely alapján tanulmányozzák a helyzetet.
Eredetileg két, VVER-1000-es nyomottvizes orosz blokk építésének lehetőségéről volt szól, de lehetővé téve az erőmű jövőbeni négyblokkossá bővítését is. A projekt olyan technológián alapul, amelyet már
A VVER-1000 reaktorok eddig összesen több mint 420 reaktorév biztonságos üzemeltetési tapasztalattal rendelkeznek.
Korábban az is elhangzott, hogy a majdani nagy teljesítményű atomerőműre a megbízható és kiegyensúlyozott üzbég energiarendszer forrásaként tekint Üzbegisztán. Az új létesítménytől azt remélik, hogy képes lesz fedezni az ország jelenlegi és jövőbeli villamosenergia-igényét környezetkímélő energiával.
Magyar–amerikai megállapodás a kis moduláris atomreaktorok hazai előkészítéséről
Újabb atomerőmű-építő céggel gyarapodott az egy vagy több kis moduláris atomreaktor (SMR) esetleges magyarországi építőinek sora. Az amerikai GE Vernova neve került előtérbe, amely az évtized végére Kanadában húzná fel az első, egyelőre fejlesztés alatti SMR-jét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.