Eddig a létezéséről se tudtak, most Magyarországon árulják a csodaautót: egy lakást lehet venni az árából – fotó

Heves vármegyében több mint kétezer eladó autót hirdetnek a legnagyobb, erre szakosodott magyarországi portálon, a Hasznaltauto.hu-n, így 150 ezer forintért és 50 millió forintért is lehet járművet venni. A legdrágábbnak a 49,9 millióért kapható Chevrolet Corvette Convertible 6,2 V8 USA számít – írja a Heol.

A legdrágább eladó autó Heves vármegyében / Fotó: Hasznaltauto.hu

A levehető kemény tetős, automata váltós kabrió 2023 augusztusában készült, és eddig 22 ezer kilométert futott. A V8 motor 495 lóerővel hajtja a másfél tonnás karosszériát, amelyben maximum két utas fér el, és 3,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 300 kilométer per órára. A hátsókerék-meghajtású, benzines autó gyári fogyasztása körülbelül 12,4 liter, bár valószínű, hogy a vételár mellett a tankolás nem jelent problémát a tulajdonosnak.

A műszaki vizsga érvényessége 2027 júniusáig tart. A Lőrincről származó eladó megemlíti, hogy rendelkezésre áll egy ugyancsak fekete, limitált, 70 éves jubileumi kiadás is a Corvette-ből, amely plusz 15 millió forintért eladó. Emellett a hirdető más autókat és ingatlanokat is beszámít a vételárba.

A második legdrágább autó egy gyöngyösi Porsche 911 Carrera PDK, amelyet 44,6 millió forintra értékelnek. Ez a klasszikus, boxermotoros, hátsókerék-meghajtású sportkocsi 2020 szeptemberében készült, és eddig 74 ezer kilométert futott. A járművet egy 385 lóerős, 3 literes motor hajtja, amely 4,2 másodperc alatt gyorsítja fel a kocsit kilométer per órára. A műszaki vizsga érvényessége 2026 októberéig tart.

Amerikai óriásautó is eladó

A harmadik helyezett egy Egerben várakozó M3-as BMW, 37,999 millió forintért kínálják. A világosszürke szedán, a karbonüléseket leszámítva, teljes felszereltséggel rendelkezik. Az autó 2024 májusában hagyta el a szalont, és egy 510 lóerős motorral, összkerékhajtással, valamint 8 sebességes automata tiptronic váltóval van felszerelve.

A listán az ötödik helyet foglalja el egy különlegesség, egy GMC Sierra. Ez az amerikai pick-up egy háromliteres, 281 lóerős TDI motorral rendelkezik, amely vegyes használatban 10,7 literes fogyasztást produkál. Az automata váltós, összkerékhajtású jármű térfogata és súlya miatt szükség is van az összkerékhajtásra, hiszen üresen mintegy két és fél tonnát nyom.