Hogyan is került át több mint egymillió magyar a középosztályba?

A több mint egymillió magyarból, akik 2010 óta átkerültek a középosztályba nyolcszázezer a gyermeket nevelő szülő az utódokkal együtt számolva. Ilyen parádés javulásra nem lett volna mód, amennyiben a kormány csak a kisgyermekeseket célozta volna meg. Számos olyan intézkedés került bevezetésre több cikluson keresztül, amely a társadalom széles körét érintette, így ma már elmondhatjuk bátran: Magyarországon jó néhány éve már nem jelent anyagi hátrányt gyermeket nevelni. Ez nem kis eredmény, az alábbiakban azt vettem számba, hogy mi vezetett sikerre.
Szerző képe
Szalai Piroska
miniszterelnöki főtanácsadó, az NKE ÁNTK Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet munkatársa
1 órája
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)/Miljan Zivkovic

A magyar kormány komoly eredményeket ért el a gyermekes családok helyzetének javításában 2010 óta. Ahogy arról már korábban is írtam: mostanra több mint egymillió honfitársunk került ki a szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatából, közöttük 350 ezer gyermek. Az Eurostat adatai szerint 2010–2023 között 1,18 millió fővel kevesebben éltek hazánkban a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatával fenyegetve, közülük 800 ezer fő olyan háztartásban élt, ahol nevelkedett kiskorú gyermek is. 

Hogyan is került át több mint egymillió magyar a középosztályba / Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock (képünk illusztráció)

Az Európai Unió a lakosság életkörülményeinek vizsgálatára a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők arányát mérő komplex mutatót (AROPE) használja. Ez egy kötelezően előírt, sztenderd, tehát országonként összehasonlítható adatokat eredményező index.

Szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatával élők aránya Magyarországon
 

Hazánkban az ezredforduló idején 2007-ig javultak a lakosság életkörülményei, utána jelentős romlást szenvedtünk el, 2010-re a legrosszabb mutatójú országok egyike lettünk. A romlás a gyermeket nevelő háztartásokban élők esetében jóval nagyobb mértékű volt, mint a gyermekteleneknél, így a gyermekesek kockázatának többlete a korábbi négy százalékpontról megduplázódott, 2010-ben nálunk jelentette a gyermeknevelés a legnagyobb anyagi hátrányt az egész Európai Unióban.

Gyermeket nevelő háztartásban élők szegénységi kockázatának többlete
 

A családok anyagi biztonságérzete jelentős mértékben csökkent ebben az időben, ami visszafogta az amúgy is alacsony gyermekvállalási kedvet, a termékenységi rátánk 2011-re történelmi mélypontra zuhant és az unió legrosszabbja lettünk. Ugyanekkor a pénzügyi válság idején Szlovéniában például nőtt a termékenységi ráta, de a fenti diagramból jól látszik, hogy náluk a gyermekes háztartásokban alacsonyabb volt a szegénységi kockázat, mint a gyermekteleneknél. 

A termékenységi rátával nemcsak korrelál a gyermekesek szegénységi kockázatának többlete, hanem oksági kapcsolat is kimutatható köztük. Nemrég az NKE Európai Tükör című szakkiadványában írtam erről. A gyermekvállalási kedv abban az esetben tud nőni, ha az utódok nevelése egy társadalomban nem jár többlet szegénységi kockázattal, azaz csak azért, mert valaki gyermeket vállal, nem fog feltétlenül rosszabbul élni a gyermekteleneknél. 

Ezért volt égetően szükséges 2010-ben a családbarát fordulat, a gyermeket nevelő családok életkörülményeinek javítása. A legjelentősebb intézkedések születésszám növekedést is hoztak, például az Eurostat adatai szerint Magyarországon az ezredforduló óta a születésszám legnagyobb éves növekedése 2014-ben volt, a gyed extra bevezetésének évében. Mivel azonban a 20–40 éves női korcsoport a 2010-es több mint másfél millió főről mára közel 1,1 millióra csökkent – hisz a rendszerváltás utáni időszakban született jóval kisebb létszámú korcsoport van most a legaktívabb szülőképes korban –, ezért a születésszámok olyan mértékben nem tudtak javulni, mint a termékenységi ráta. A 2011-es minimumunkról 2021-re 1,61-re emelkedtünk. 2022-től azonban a szomszédunkban kitört háború, az unió hibás gazdaságpolitikája, az unióban erősödő migrációs problémák híreinek hatására olyan mértékben romlott a családok biztonságérzete, hogy a termékenységi rátánk is csökkent. Azonban csökkenésünk az egyik legkisebb volt az unió tagállamai között, így még 2022-ben és 2023-ban is előre tudtunk lépni a listában. 2023-ban Magyarországon volt a 3. legnagyobb termékenységi ráta az unióban. 

Termékenységi ráta 2023-ban
 

Ugyan az unió még nem adta ki a tavalyi hivatalos adatokat, de a helyi statisztikai hivatalok előzetes adatait vizsgálva sem várok visszalépést az országok sorrendjében. 

Az elmúlt években minden országban visszaesést tapasztaltunk, a legnagyobb mértékű termékenységi ráta csökkenés Csehországban, Észtországban, Írországban, Romániában tapasztalható, a születések számarányában pedig Lengyelország a legnagyobb visszaeső. Mindegyik országban alacsony a bevándorlók aránya. 

Mi hozzájuk viszonyítva még sokkal jobb helyzetben vagyunk ugyan, de ez azért nem vigasztalhat bennünket. A kisebb romlás egyértelműen a hatékony családtámogatási rendszerünknek köszönhető. S most itt az ideje, hogy még tovább erősítsük ezt a védőhálót. 

Az új intézkedések – 3 százalékos fix kamatozású lakáshitel az első lakás vásárlóknak, az édesanyák szja-mentességének kiterjesztése a két- és háromgyermekesekre, a családi adókedvezmények megduplázása stb. – minden bizonnyal ismét javulást jelentenek az életkörülményekben a gyermeket nevelőknél és azoknál is, akik még a gyermekvállalás előtt vannak, illetve már felnőttek a gyermekeik.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek az intézkedések úgy tudnak hatásosak maradni, ha stabil a foglalkoztatás. A családtámogatási rendszerünk alapja az erős munkaerőpiac, mert a hangsúly már nem a segélyezésen, hanem a munkaalapú rendszerünkön van. A segélyekkel milliókat nem lehet kivezetni a szegénység kockázatából. Hazánkban soha nem látott mértékben bővült a foglalkoztatás tizenöt év alatt, erről bővebben itt írtam. A 2025 első negyedéves legfrissebb Eurostat-adatok szerint az 5. legnagyobb a 20–64 évesek foglalkoztatási rátája a tagországok között. 

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy egyre többen térnek vissza hazánkba a korábban külföldre költözők, a külföldi betelepülők mellett. A nemzetközi vándorlási egyenlegünk az Eurostat adatsorában az összes évben, 1995 óta pozitív, azaz többen költöznek hozzánk, mint ahányan elköltöznek tőlünk. 2024-ben a beköltözők harmada, közel 30 ezer fő visszaköltöző magyar állampolgár volt, s mellettük még 10 ezer fő külföldön született magyar állampolgárt is mutat a statisztika.

Összegezve 

  1. Középosztály kiszélesedése: a szegénységi és társadalmi kirekesztettségi kockázattal élők száma 2010–2023 között több mint egymillió fővel, köztük 800 ezer gyermekes háztartásban élővel csökkent, amelyből 350 ezer a gyermek. 
  2. Nálunk javult az unióban a 2. legnagyobb mértékben a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatával élők aránya a gyermekes háztartások tagjai között.
  3. 2011–2023 között nálunk nőtt a legnagyobb mértékben a termékenységi ráta az unióban.
  4. 2023-ban Magyarországon volt a 3. legnagyobb a gyermekvállalási kedv (termékenységi ráta) az Európai Unióban.

A családok életkörülményeit javító intézkedések Magyarországon már minden szegmensre hatnak.  Ezeket az eredményeket nem lehetett volna elérni pusztán a kisgyermekesekre fókuszálva. Ezért is van óriási jelentősége az édesanyák szja-mentességének, amely több lépcsőben kortól függetlenül egész életükben jár minden két- és többgyerekes édesanyának. 

Időközönként érdemes mérleget vonni a már elért eredményeinkről, s objektíven nézni a számainkra, hiszen lassan újra itt az ideje, hogy kiálljunk a kormányzati politika mellett. Addig is ne hagyjuk, hogy félrevezessenek minket mindenféle megalapozatlan, a tényeknek ellentmondó álhírekkel. 

Szalai Piroska
Szalai Piroska
Szalai Piroska
Szalai Piroska

