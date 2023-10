Az orosz–ukrán háború 593. napja – friss hírek

Oroszország minden rendelkezésre álló erőt és tartalékot bevet Bahmut északi részénél, hogy megpróbálja megakadályozni Ukrajna további előrehaladását – nyilatkozta Ilja Jevlash, az ukrán keleti erők parancsokságának szóvivője a Kijev Independentnek.

Fotó: AFP

A harcok Bahmut közelében zajlanak, a helyi ukrán erők igyekeznek meghiúsítani minden orosz előrenyomulási kísérletet azzal, hogy a lehető legtöbb kárt okozzák az orosz csapatoknak. Jevlash szerint ellenségük továbbra is ellentámadó egységeket telepít a térségbe.

Minden rendelkezésre álló erőt és tartalékot bevetnek, mivel tisztában vannak vele, hogy ennek az oldalszárnynak az elvesztése negatív következményekkel járhat számukra

– emelte ki a szóvivő.

Moszkva igencsak aktív volt a hétvégén a harcmezőn. Az ukrán védelmi erők egyetlen nap leforgása alatt 774 orosz csapást regisztráltak a térségben. Ezek során az ukránok szerint mindent bevetettek, beleértve a támadó drónokat, az aknavetőket, a harckocsitüzérséget, a rakétákat, valamint a kézifegyvereket is.

Jevlash beszámolói alapján az orosz csapatok megpróbálják áttörni az ukrán védelmet Szinkivkánál, a Harkivi területen, Kupjanszktól nyolc kilométerre északkeletre fekvő, frontvonalban lévő falunál.

Fotó: AFP

Oroszország fokozta támadásait Kupjanszk-Liman irányába is, Harkiv és Luhanszk megyékben. Ez egy kulcsfontosságú célpontnak számít a logisztikailag kiemelten fontos vasútvonal miatt. Moszkva július közepe óta összpontosítja erőit Kupjanszk körül, mivel szeretné visszaszerezni az ukrán ellentámadás során elvesztett állásait.

Számottevő orosz támadások történtek a Donyecki és Herszoni területeken is. A Herszon elleni éjszakai ágyúzásokban összesen 11 ember sérült meg. A sebesületek között van 3 gyermek is, köztük egy kilenc hónapos csecsemő, akinek az anyja is megsérült. A támadás a régió fővárosának polgári infrastruktúráját érte, lakóházakat, háztartási létesítményeket, gépkocsikat és gázvezetékeket rongált meg.