Az ukrán csapatok egy utolsó nagy rohamot tervezhetnek még a tél beállta előtt

Az ukrán erők előrenyomultak Zaporizzsja megye nyugati részén, illetve Bahmut közelében, mivel az előrejelzések egyre rosszabb időjárást közölnek – erről az Institute for the Study of War (ISW) írt friss jelentésében.

Az őszi esőzések miatt egyre nehezebb hadműveleteket végrehajtani az ukrán fronton. Kijev egy utolsó nagy offenzívára készülhet még a tél előtt.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Az ellentámadás jelenleg Zaporizzsja déli részén Orikivtól nagyjából 18 kilométerre, Verbove település mellett halad, Bahmutnál pedig Kliscsiivka és Andriivka közelében vannak az ukránok

– erről az ukrán hadsereg déli parancsnokságának szóvivője, Olekszandr Shtupun számolt be.

A orosz–ukrán fronton a kijevi erők helyzetét egyre nehezíti a heves őszi esőzés. Az orosz kommentátorok is azt hangoztatják, hogy a felázott talaj miatt egyre nehezebben tud műveleteket végrehajtani az ukrán ellentámadó erő. Az eső emellett korlátozza az ukrajnai hadviselés gerincét adó drónok bevethetőségét. A látási viszonyok romlanak, így egyik fél sem tud pilóta nélküli eszközökkel felderítést végezni. Emellett a sáros talaj korlátozza a járművek mozgását – írta meg a Kyiv Independent.

Az orosz–ukrán háború kényszernyugdíjazhatja az Abrams tankokat Az Egyesült Államoknak hasznos tapasztalat, hogy fegyverei miként muzsikálnak éles helyzetben.

Az ISW szerint az időjárás a front teljes vonalán egyre kedvezőtlenebb, ami kockázatos lépésekre kényszerítheti az ukránokat. A júniusban indult ellentámadásban nem sikerül nagyobb sikert elérniük, ha pedig az időjárás teljesen kedvezőtlenre fordul, akkor a tavaszi olvadásig ismét megfagy a front.

Az esőnek az ukránok szempontjából annyi pozitívuma van, hogy így az oroszoknak is vissza kell fogniuk a légi csapásaikat, illetve a dróntámadásaikat

– erről az ukrán hadsereg keleti csapatainak szóvivője, Illia Jevlas beszélt.

Az ISW korábbi jelentéseiben azt állította, hogy a tél nem fogja korlátozni az ukrán ellentámadást, de a jelek szerint az első őszi eső már problémát jelent a katonai egységeknek.