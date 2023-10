Az Európai Bizottság folyósíthatja Magyarországnak az országnak járó uniós forrásokat, amelyet jelenleg is a Brüsszel által megfogalmazott jogállamisági aggályok miatt fagyasztottak be.

A bizottság november vége előtt mintegy 13 milliárd eurónyi finanszírozást kíván feloldani

– mondták el brüsszeli források a Financial Timesnak. Közülük ketten úgy fogalmaztak a lapnak, hogy a pénzek feloldását azzal is indokolták, hogy Brüsszel így szerezné meg Orbán Viktor miniszterelnök támogatását az uniós döntésekhez.

Tavaly decemberben az EU befagyasztotta a Magyarországnak járó kohéziós forrásokból 22 milliárd eurót, miután úgy látta, hogy az ország nem tartja be az emberi jogokat és a jogállamiságot védő szabályokat.

A kohéziós alapok célja, hogy segítsék a 27 országból álló Európai Unió kevésbé fejlett tagjait a befektetési rés megszüntetésében és infrastruktúrájuk fejlesztésében. A névtelenséget kérő tisztségviselők felidézték, hogy Magyarország májusban igazságügyi reformokat vezetett be brüsszeli követelésekre válaszként, amelyek lehetővé tennék a bizottság számára a 13 milliárd euró felszabadítását, a befagyott finanszírozás több mint felét.

Stefan de Keersmaecker, a bizottság szóvivője elmondta, hogy Brüsszel szeptember 26-án levélben fordult a magyar kormányhoz, hogy felvilágosítást kérjen a reformok egyes részleteiről. „Amint Magyarország válaszol ezekre a kérdésekre, a bizottság folytatja az értékelést” – tette hozzá. Magyarország forrásokhoz való hozzáférésének visszaállításában előrelépés történt, mivel

Brüsszel egyhangú támogatást akar elérni megnövelt költségvetéséhez még az év vége előtt, különösen a Kijevnek nyújtott pénzügyi támogatás folyamatos biztosítása érdekében.

A lap hozzáteszi, hogy a források folyósításának a felgyorsítását az is indokolhatja, hogy az Egyesült Államok Kongresszusa a múlt héten elutasította az Ukrajnának nyújtott 6 milliárd dollár értékű segély kifizetését. Az EU-ban több ország is kifogásolta az Ukrajnának szánt uniós támogatás mértékének az emelést, köztük Németország is. A költségvetési kiegészítéshez mind a 27 tagállamnak támogatásra szükség van.

Az orosz–ukrán háború 2022. február 24-i kezdete óta

az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás körülbelül 81 milliárd eurót tesz ki.

Ez magában foglalja az EU központi kasszájából, a tagállamokból és az európai pénzügyi intézményekből Ukrajnának nyújtott pénzügyi, humanitárius, sürgősségi költségvetési és katonai támogatást, valamint a háború elől menekülő ukrán állampolgárok szükségleteinek kielégítésére rendelkezésre bocsátott forrásokat.