Vlagyimir Putyin orosz elnöknek tisztában kell lennie azzal, hogy Németország támogatása Ukrajna mellett nem gyengül – jelentette ki Lars Klingbeil. A német pénzügyminiszter és alkancellár hétfőn előre be nem jelentett látogatásra érkezett Kijevbe – számolt be a Reuters.

Németország nyíltan ellentmond Donald Trumpnak / Fotó: Annegret Hilse / REUTERS

„Putyin ne ringassa magát abba az illúzióba, hogy Németország támogatása Ukrajna iránt meginoghatna. Épp ellenkezőleg: továbbra is mi vagyunk Ukrajna második legnagyobb támogatója világszerte, és a legnagyobb Európában. Ukrajna továbbra is számíthat Németországra” – hangsúlyozta Klingbeil, aki annak a szociáldemokrata pártnak a vezetője, amely Friedrich Merz kancellár konzervatív vezetésű koalíciós kormányának kisebbik partnere.

A Nyugat meghatározó szereplői az ukrajnai háború lezárására törekedik. Az elmúlt másfél hétben Donald Trump amerikai elnök irodájában fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, később pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, akit a béketárgyalásra többek között elkísért Ursula von der Leyen, a Európai Bizottság elnöke, Keir Starmer brit és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár.

Donald Trump a két háborúzó féllel külön egyeztetett az orosz-ukrán háború lezárásáról, és Putyinnal abban állapodott meg, hogy a tárgyalási folyamat végén úgy érnének el békét, hogy addig nem szüntetik be a harcokat.

Ukrajna szövetségesei attól tartanak, hogy ez hátrányos lenne az ukránoknak.

Klingbeil hangsúlyozta, hogy a béke érdekében Ukrajnát be kell vonni a tárgyalásokba, szükség van tűzszünetre és megbízható biztonsági garanciákra a tartós rendezéshez.

A német alkancellár arról is beszélt, hogy ennek érdekében szorosan összehangolják lépéseiket a szövetségesekkel.

A héten több javaslat is napvilágot látott Ukrajna biztonságának szavatolására egy lehetséges békemegállapodás után: Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök is támogatta nyugati csapatok telepítését. Merz szintén jelezte nyitottságát Németország részvételére.