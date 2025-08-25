Javult a gazdasági hangulat Magyarországon – ezért lettek optimistábbak a magyarok

Jelentősen, 4,0 indexponttal javultak a lakosság gazdasági várakozásai augusztusban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. friss felmérése szerint, miközben a vállalatok körében is 1,4 pontos javulást jegyeztek fel az előző hónaphoz képest.
A friss adatok szerint a –100 és +100 közötti értékek között mozgó lakossági index értéke a lakosság körében –15,2 pontra, a vállalati pedig –15,1 pontra javult. A Századvég hétfői közleménye szerint a háztartásoknál főként az általános gazdasági közérzet, míg a vállalatoknál a a forint/euró árfolyamának változása hajtotta főként a javulást.
A közlemény szerin a konjunktúraindex az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók okozta bizonytalanság miatt tartózkodik a negatív tartományban, így jelentős javulásra csak a háború lezárásával, valamint az infláció jegybank célsávban (2-4 százalék) történ stabilizálódásával és a kamatkörnyezet javulásával nyílik tér,
amennyiben az európi konjunktúra is erősödni tud és az energiapiacon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.
Az adatok szerint a lakossági konjunktúraindexnek mind a négy alindexe erősödött idén augusztusban, az előző havi értékhez képest. Továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése a legkedvezőbb, mely az előző havi −6,7-ről −1,9-re javult, míg a gazdasági környezet érzékelése −33,0-ről −26,1-re, az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −67,8-ről −63,3-re, az anyagi helyzet megítélése pedig –11,1-ről -9,9-re ugrott.
Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Összességében ön szerint ma Magyarországon inkább jó vagy inkább rossz irányba mennek a dolgok?” a válaszok kedvezőbbek voltak augusztusban, mint egy hónappal korábban, így a határozottan rossz irányba választ megnevezők aránya 42,1 százalékról 34,8 százalékra csökkent, míg az inkább rossz irányba kategóriát választók aránya 0,5 százalékpontos csökkenés után 17,8 százalékra mérséklődött. 27,1 százalék választotta az is-is, jó is rossz is bizonyos tekintetben lehetőséget, ami 5,4 százalékpontos növekedést jelent. 12,8 százalék szerint inkább jó irányba mennek a dolgok, ami 0,8 százalékponttal több az egy hónappal ezelőtti aránynál.
1 százalékponttal, 6,9 százalékra nőtt azok aránya is, akik szerint határozottan jó irányba mennek a dolgok.
A Századvég arra is felhívta a figyelmet, hogy korcsoportok szerint is mind az öt kategóriában az optimizmus erősödése érhető tetten. A 18–29 éves korcsoportban 4,1 indexpontos, a 60 év felettieknél 6,9 indexpontos volt az emelkedés, míg a 30–39 éveseknél 2,2 pontos, a 40–49 éves korcsoportban szintén 2,2 pontos, az 50–59 éveseknél pedig 2,4 pontos volt az erősödés. A legkedvezőbb a 60 év felettiek konjunktúraészlelése −10,8 pont, míg a legkedvezőtlenebb az 50-59 éveseké, akik −22,3 pontos konjunktúrát érzékeltek.
Az összes alindex esetében növekedést mértek augusztusban a vállalatok körében is, az üzleti környezet mutatója −24,5-ről −22,6-re, a gazdasági környezet alindex értéke −32,5-ről −29,0-re, a termelési környezet alindex −11,1-ről −11,0-ra, az iparági környezet értéke pedig az előző havi −6,4-ről −1,5-re erősödött.
Az előző hónaphoz képest a legnagyobb pozitív elmozdulást a vállalatok forint euróárfolyamával kapcsolatos várakozásában jegyezték fel.
A következő egy évben a júniusi 0,5 százalék után már a cégek 0,8 százaléka számít jelentős forinterősödésre, míg 2,9 százalékponttal 12,7 százalékra nőtt a kismértékű forinterősödésre számító vállalatok aránya. Változatlan árfolyammal 33,9 százalék (+3,5 százalékpont), kismértékben gyengülő árfolyammal 37,8 százalék (−4,3 százalékpont), míg jelentősen gyengülővel a megkérdezettek 7,2 százaléka (−1,0 százalékpont) számol.
Ágazati bontásban a vizsgált szektorok között négyben javult, egyben pedig átlagosan romlott a konjunktúraérzet. Az iparban 4,4 pontos, a kereskedelemben 3,4 pontos, a szolgáltatásoknál 1,0 pontos, a mezőgazdaságban pedig 0,1 pontos javulást jegyeztek fel, míg az építőiparban –1,8 pontos csökkenést mértek. Augusztusban a mezőgazdaságban mértük a legjobb konjunktúraérzetet (−12,8), míg a leggyengébbet a szolgáltatásoknál (−15,5).
