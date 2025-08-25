Deviza
bejelentés
Nagy Márton
árrésstop
Orbán Viktor
Gulyás Gergely

„Nincs megállás”, erről beszélt Orbán Viktor – rendkívüli időpontban jön a Kormányinfó

A megszokottól eltérő időben, hétfőn tart tájékoztatót Gulyás Gergely és Vitályos Eszter. Orbán Viktor a Kormányinfó előtt közösségi oldalán már jelezte, hogy a nyári időszak ellenére folyamatos a kormányzati munka, a ma több, fontos bejelentésre is számíthatunk.
Németh Tamás
2025.08.25., 10:32

Hétfőn 15 óra 30 perctől Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter kormányszóvivő Mit, miért tesz a kormány? címmel a Karmelita Kolostorban. Általában csütörtökönként, a szerdai kormányüléseket követően szokott bejelentéseket tenni és válaszolni a kormány az újságírói kérdésekre ilyen formában, ezért az időpont nem mondható szokványosnak.  

Kormányinfó: eltérő időpontban, de fontos témákkal
Kormányinfó: eltérő időpontban, de fontos témákkal / Fotó: Máthé Zoltán / MTI 

A Magyar Nemzet felhívja a figyelmet, az augusztus 20-i nemzeti ünnep után, csütörtökön ülésezett a kormány. „A nyári időszak ellenére folyamatos a kormányzati munka” – írta Orbán Viktor a Facebookon. A Harcosok klubjában írt bejegyzésében a kormányfő azt közölte: árrésstop meghosszabbítva, harcolnak az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyják, hogy a multik packázzanak az emberekkel. Május végén a kormány úgy döntött, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, vagyis Orbán Viktor a határidő lejárta előtt egy héttel közölte a meghosszabbítást. 

Kormányinfó: lesz miről beszélni

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán tudatta, hogy a kormányülés fókuszában az iparvédelem és a munkahelyvédelem volt, így az ezekkel kapcsolatos döntésekről is tájékoztathat ma a Miniszterelnökséget vezető miniszter. 

Arról, hogy milyen meghatározó gazdasági döntések és történések jellemezték az elmúlt időszakot, folyamatosan beszámolt a Világgazdaság. Lapunk részletes cikket közölt a fix, háromszázalékos hitel előnyeiről, végigvette, hogy milyen beruházások várhatók a következő 10 évben, akár a vasút, akár az útfelújításokat tekintve, írtunk arról is, hogy Orbán Viktor nagyon erős üzenetet fogalmazott meg a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadások kapcsán és a zebrákkal üzenő Nagy Márton miniszterről 

– ezek is mind témái lehetnek a mai eseménynek. 

 

