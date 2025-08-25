Kkv-k figyelem: egy nagyon fontos adónem bővülhet, itt vannak a javaslatok

Az MKIK múlt csütörtökön bejelentette az áfa alanyi adómentességi határ többlépcsős emelésére tett javaslatát, amely szerint a következő három évben 20, 22, majd 24 millió forintra nőne a határ. Komoly könnyítést kaphat egy kkv, a legkisebb vállalkozások érdekében a kamara most újabb intézkedéseket is javasol.

Jelentős teher jöhet le egy kkv-ról. További adócsökkentéseket javasol a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara / Fotó: PhotoAlto via AFP

Ezek:

az átalányadózók költséghányadának 40-ről 50 százalékra emelését, valamint a szociális hozzájárulási adó 112,5 százalékos szorzójának eltörlését.

Hangsúlyozzák: ezek a javaslatok összességében mintegy 5 százalékpontos adócsökkentést jelentenének az érintett vállalkozások számára.

Komoly könnyítés lehet egy kkv számára a javaslat

A kamara a különböző nagyságú kkv-kat érintő adórendszer könnyítésén dolgozik. Míg az előző intézkedések a legkisebbeknek áfa- és átalányadó-könnyítéseket tartalmaztak, addig a növekedésnek indult vállalkozások részére a kisvállalati adó (kiva) bővítése hozhat tehercsökkentést – mutatnak rá.

Jelenleg a kivába legfeljebb 50 fő létszám és 3 milliárd forintos árbevétel mellett lehet belépni, bennmaradási korlátként pedig 100 fő és 6 milliárd forint érvényes. Ezek a határok évek óta változatlanok.

Az MKIK javaslata szerint a mutatókat célszerű megduplázni – így 100 főig és 6 milliárd forint árbevételig lehetne belépni, illetve 200 főig és 12 milliárd forint árbevételig maradni a rendszerben. Ez lehetőséget teremtene arra, hogy több ezer, növekedni szándékozó kis- és középvállalkozás is élhessen ezzel az egyszerűbb és kedvezőbb adózási formával. Az intézkedés a kamara számításai szerint mintegy 3–5 ezer vállalkozást és nagyjából 150 ezer munkavállalót érinthet.