Kkv-k figyelem: egy nagyon fontos adónem bővülhet, itt vannak a javaslatok

Az MKIK múlt csütörtökön bejelentette az áfa alanyi adómentességi határ többlépcsős emelésére tett javaslatát, amely szerint a következő három évben 20, 22, majd 24 millió forintra nőne a határ. Komoly könnyítést kaphat egy kkv, a legkisebb vállalkozások érdekében a kamara most újabb intézkedéseket is javasol.
Ezek:
Hangsúlyozzák: ezek a javaslatok összességében mintegy 5 százalékpontos adócsökkentést jelentenének az érintett vállalkozások számára.
A kamara a különböző nagyságú kkv-kat érintő adórendszer könnyítésén dolgozik. Míg az előző intézkedések a legkisebbeknek áfa- és átalányadó-könnyítéseket tartalmaztak, addig a növekedésnek indult vállalkozások részére a kisvállalati adó (kiva) bővítése hozhat tehercsökkentést – mutatnak rá.
Jelenleg a kivába legfeljebb 50 fő létszám és 3 milliárd forintos árbevétel mellett lehet belépni, bennmaradási korlátként pedig 100 fő és 6 milliárd forint érvényes. Ezek a határok évek óta változatlanok.
Az MKIK javaslata szerint a mutatókat célszerű megduplázni – így 100 főig és 6 milliárd forint árbevételig lehetne belépni, illetve 200 főig és 12 milliárd forint árbevételig maradni a rendszerben. Ez lehetőséget teremtene arra, hogy több ezer, növekedni szándékozó kis- és középvállalkozás is élhessen ezzel az egyszerűbb és kedvezőbb adózási formával. Az intézkedés a kamara számításai szerint mintegy 3–5 ezer vállalkozást és nagyjából 150 ezer munkavállalót érinthet.
Üdvözli a VOSZ főtitkára, hogy a Széchenyi-kártya Program további hiteltermékeire is kiterjesztésre kerül a rendkívül kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel, ahogy támogatják a Demján Sándor Program többi elemét is. Perlusz László a vállalkozások helyzete mellett arról is beszélt lapunknak, hogy az EU-s irányelven alapuló célkitűzés, hogy 2027-re a minimálbér érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát Magyarországon, továbbra is realitás maradhat, valamint szóba került a vámháború és a vendégmunkások helyzete is. Bővebben>>>
