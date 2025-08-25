Deviza
EUR/HUF397.14 +0.44% USD/HUF339.33 +0.48% GBP/HUF458.3 +0.46% CHF/HUF423.19 +0.55% PLN/HUF93.16 +0.38% RON/HUF78.59 +0.39% CZK/HUF16.18 +0.49% EUR/HUF397.14 +0.44% USD/HUF339.33 +0.48% GBP/HUF458.3 +0.46% CHF/HUF423.19 +0.55% PLN/HUF93.16 +0.38% RON/HUF78.59 +0.39% CZK/HUF16.18 +0.49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,042.31 -0.45% MTELEKOM1,964 0% MOL2,954 +0.14% OTP30,450 -0.89% RICHTER10,630 -0.56% OPUS586 +1.71% ANY7,880 -0.51% AUTOWALLIS161 -0.62% WABERERS5,280 0% BUMIX9,214.37 -0.2% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,191.22 +0.18% BUX105,042.31 -0.45% MTELEKOM1,964 0% MOL2,954 +0.14% OTP30,450 -0.89% RICHTER10,630 -0.56% OPUS586 +1.71% ANY7,880 -0.51% AUTOWALLIS161 -0.62% WABERERS5,280 0% BUMIX9,214.37 -0.2% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,191.22 +0.18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adózás
kkv szektor
kiva
kkv

Kkv-k figyelem: egy nagyon fontos adónem bővülhet, itt vannak a javaslatok

A kis- és középvállalkozások adóterheinek csökkentésére és az adóegyszerűsítésre tesz javaslatokat a kormánynak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), miután a múlt héten a kormány–kamara megállapodás mentén egyeztetett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel Nagy Elek, az MKIK elnöke, valamint a kamara vezetősége. A kamara közleményében hangsúlyozza: a kkv-k számára kedvező javaslatok összességében mintegy 5 százalékpontos adócsökkentést jelentenének.
Németh Tamás
2025.08.25, 10:37
Frissítve: 2025.08.25, 10:52

Az MKIK múlt csütörtökön bejelentette az áfa alanyi adómentességi határ többlépcsős emelésére tett javaslatát, amely szerint a következő három évben 20, 22, majd 24 millió forintra nőne a határ. Komoly könnyítést kaphat egy kkv, a legkisebb vállalkozások érdekében a kamara most újabb intézkedéseket is javasol.

Adult man having a phone call while using laptop, kkv, vállalkozó, vállalkozás, Demján Sándor Program
Jelentős teher jöhet le egy kkv-ról. További adócsökkentéseket javasol a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara / Fotó: PhotoAlto via AFP

Ezek: 

  1. az átalányadózók költséghányadának 40-ről 50 százalékra emelését, valamint
  2. a szociális hozzájárulási adó 112,5 százalékos szorzójának eltörlését.

Hangsúlyozzák: ezek a javaslatok összességében mintegy 5 százalékpontos adócsökkentést jelentenének az érintett vállalkozások számára.

Komoly könnyítés lehet egy kkv számára a javaslat 

A kamara a különböző nagyságú kkv-kat érintő adórendszer könnyítésén dolgozik. Míg az előző intézkedések a legkisebbeknek áfa- és átalányadó-könnyítéseket tartalmaztak, addig a növekedésnek indult vállalkozások részére a kisvállalati adó (kiva) bővítése hozhat tehercsökkentést – mutatnak rá. 

Jelenleg a kivába legfeljebb 50 fő létszám és 3 milliárd forintos árbevétel mellett lehet belépni, bennmaradási korlátként pedig 100 fő és 6 milliárd forint érvényes. Ezek a határok évek óta változatlanok.

Az MKIK javaslata szerint a mutatókat célszerű megduplázni – így 100 főig és 6 milliárd forint árbevételig lehetne belépni, illetve 200 főig és 12 milliárd forint árbevételig maradni a rendszerben. Ez lehetőséget teremtene arra, hogy több ezer, növekedni szándékozó kis- és középvállalkozás is élhessen ezzel az egyszerűbb és kedvezőbb adózási formával. Az intézkedés a kamara számításai szerint mintegy 3–5 ezer vállalkozást és nagyjából 150 ezer munkavállalót érinthet.

Kiderült a vállalkozások túlélésének kulcsa: így fog össze a szakma és a kormány

Üdvözli a VOSZ főtitkára, hogy a Széchenyi-kártya Program további hiteltermékeire is kiterjesztésre kerül a rendkívül kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel, ahogy támogatják a Demján Sándor Program többi elemét is. Perlusz László a vállalkozások helyzete mellett arról is beszélt lapunknak, hogy az EU-s irányelven alapuló célkitűzés, hogy 2027-re a minimálbér érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát Magyarországon, továbbra is realitás maradhat, valamint szóba került a vámháború és a vendégmunkások helyzete is. Bővebben>>>

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu