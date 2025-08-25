Vezetés napszemüvegben: akár halálos veszélyt is jelenthet

Az Alensa kutatása szerint bizonyos lencseszínek jelentősen rontják a közlekedési lámpák felismerését. A problémás lencseszínek közé tartoznak a zöld árnyalatok, amelyek lassítják a piros lámpák felismerését, a sárgászöld színek, amelyek színtévesztőknél különösen veszélyesek, valamint a vörösbarna árnyalatok, amelyek mellett nehézkes a sárga jelzések felismerése.

Akár halálos veszélyt is jelenthet a rosszul megválasztott napszemüveg a közlekedésben

A problémás lencseszínek használatakor azt tapasztaljuk, hogy a vezetők átlagosan lassabban reagálnak a közlekedési jelzésekre, ami városban vagy autópályán akár több méter különbséget jelenthet a féktávolságban

– magyarázza Boros Mária optometrista, az Alensa Optika szakértője. További aggasztó eredmény, hogy a vásárlók nagy része nem kérdez rá a lencseszín vezetésre gyakorolt hatására.

Túl sötét lencse – nagy veszély

A túl sötét lencsék viselése akár 15 milliszekundummal is lassíthatja a vizuális információ feldolgozását. 120 km/h sebességnél ez körülbelül 50 centiméter különbséget eredményez a féktávolságban.

A napszemüveglencsék kategorizálása nem pusztán esztétikai kérdés, hanem elsősorban biztonsági szempontból kiemelkedően fontos.

A napszemüveglencsék 1-4-es kategóriái a fényáteresztő képességük alapján kerülnek meghatározásra. A 4-es kategóriájú lencsék egyáltalán nem alkalmasak közúti vezetéshez, mégis sokan használják őket. A túl sötét lencsék lassítják a reakcióidőt, rontják a mélységérzékelést és távolságbecslési problémákat okoznak.

Veszélyes helyzetekben, például alagutakban vagy árnyékos útszakaszokon különösen kritikusak lehetnek ezek a hatások.

Az Alensa szakértői vezetéshez kizárólag a 2-3-as kategóriájú lencséket javasolják, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak a biztonság veszélyeztetése nélkül.

A forma sem mindegy

A lencseszín és sötétség mellett a napszemüveg formája is döntő szerepet játszik a vezetési biztonságban. Az ívelt, arcot körülölelő forma bizonyult a leghatékonyabbnak, mivel maximálisan lefedi a látóteret és csökkenti a perifériás vakító fényt. Különösen

ajánlott a keskeny szárú modellek választása,

mivel a vastag szár zavarhatja az oldalsó látómezőt a visszapillantó tükrök használatakor. Kerülendők a vastag, széles szárú modellek, amelyek korlátozzák a perifériás látást, valamint a kisméretű trendy lencsék, amelyek nem nyújtanak teljes védelmet.