Magyarok az izraeli háborúban: "Tudtam, hogy valami történik, de ez minden képzeletet felülmúlt"

Szombat reggel több ezer rakétát lőttek ki az izraeli városokra, és felfegyverzett terroristák jutottak be az ország területére. A civilek a támadások miatt ki se mozdulhatnak otthonról, a Blikknek azonban sikerült beszélnie több, a háború sújtotta területen tartózkodó helyi és magyar lakossal is.

Fotó: Haitham Imad/EPA/MTI

Működött a Vaskupola, de nem mindenhol voltak ilyen szerencsések

A fiatal izraeli informatikus Manuel, Tel-Aviv külvárosában él. A férfi a lapnak elmondta, hogy egy hatalmas becsapódásszerű hangra ébredt fel ma reggel.

Olyan volt, mint amikor az erős szél döngeti a házakat. Először azt is hittem, hogy ez tényleg csak a szél, de aztán rájöttem, hogy ez valójában a vaskupola által megsemmisített rakéták hangja volt

– mesélte a lapnak a helyi férfi.

Manuel Bat Jamban lakik, az ország közepén. Elmondása szerint északról délre mindent hall 10-15 kilométeres körzetben, és bár a támadások nem közvetlenül az ő lakóhelyén történtek, így is nagyon ijesztő az egész, ami történik.

"A Hamász több tucat, talán több száz terroristával vonult be a városokba. Olyanokat is hallottunk, hogy katonákat, civileket rabolhattak el, akiket Gázába vittek" - mondta. A fotósként is dolgozó férfi szerint annak, hogy ez a dolog éppen ma történt, szimbolikus jelentése is van. Pontosan 50 évvel és 1 nappal a jom kippuri háború kitörése után történt ez a támadás, ami szerinte nem véletlen. A férfi állítása szerint a mostani támadás annak is betudható, hogy Szaúd-Arábia azt fontolgatja, hogy jobb kapcsolatot létesít Izraellel, ennek a palesztinok pedig a legkevésbé sem örülnek.

Az izraeli magyar szerint rég érezhető volt, hogy jön a baj

Tudtam, hogy valami történik, de ez minden képzeletet felülmúlt

– ezt már egy Izraelben élő magyar, aki úgy vélekedett, hogy nem a szaúd-arábiai konfliktus váltotta ki a mostani eseményeket, hanem sokkal inkább belpolitikai problémák. Szerinte már régóta érezhető volt, hogy valami nem stimmel, sőt néhány hónappal ezelőtt a biztonsági szolgálat vezetői figyelmeztették is Netanjahut, hogy baj közeleg.