A német jobboldali Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa, Wolfgang Schauble 81 éves korában, családja körében távozott az élők sorából. A politikus 2009 és 2017 között, az euróválság idején volt Angela Merkel pénzügyminisztere, majd 2017 és 2021 között a Bundestag elnöke. Egy időben a kancellári pozíció várományosának is tartották.

Fotó: AFP

Schauble családja szerint az egykori miniszter kedd este, 8 óra körül, békében halt meg – írja a Deutsche Welle. A CDU veterán politikusa a nemzetközi színtéren a 2008-as pénzügyi válságot követően lett ismert, amikor a déli államokat megszorításokra kényszerítette a válságot követő időszakban. Hajthatatlan álláspontjával nem szerzett magának túl sok rajongót az unió eladósodott déli államaiban, különösen nem Görögországban.

Egy ponton úgy tűnt, hogy ő követheti majd Helmut Kohlt a kancellári székben, és korábban a pénzügyminiszteri poszt mellett számos kormányzati tisztséget is betöltött, így belügyminiszter is volt egy időben. Belügyminiszter volt 1990-ben is, amikor merényletet kíséreltek meg vele szemben, aminek hatására tolószékbe kényszerült élete végéig. Felesége és négy gyermeke gyászolja.