Felgyorsítja a görögországi reformokat második miniszterelnöki mandátuma kezdetén Kiriákosz Micotákisz, aki ki akarja használni, hogy a pártja abszolút többséget szerzett az athéni parlamentben.

A görög kormányfő a befektetőbarát politika folytatását ígéri. Fotó: AFP

A befektetőknek tett egyértelmű gesztusként bejelentette a Bloomberg Televíziónak adott interjúban, hogy korábban, a következő két évben visszafizetik az ország 5,3 milliárd dolláros adósságát, amelyet az európai államoktól kaptak mentőcsomagként, és már az év végére visszaszerzik a befektetésre ajánlott hitelminősítést. (Egy euró 377,8 forint.)

Görögország az eurózóna egyetlen bóvli kategóriában lévő tagja, és a kiszabadulás ebből a kategóriából 13 év után szimbolikus jelentőségű lenne Athén számára.

Micotákisz az interjúban egy sor tervet és célkitűzést fogalmazott meg a miniszterelnöksége következő négy évére. Többek között ismét szeretné konszolidálni az ország helyzetét az Európai Unióban a hosszú évek gazdasági nehézségei után. Megerősítette a választási kampányban tett ígéretét, hogy jelentősen közelíti a görög jövedelmeket az unióshoz, felgyorsítja a hiteltörlesztést, elősegíti a megújuló energiaforrások használatának terjedését és

az exportot a GDP 50 százalékáról 60 százalékra növeli.

Micotákisz a választókat és a piacokat is a gazdasági teljesítményével nyerte meg.

Fotó: AFP

„Ez kötelezettségvállalás a befektetők felé. Nemcsak a dolgok menedzselése, az állandó védekezés a célunk, hanem valóban az ország megváltoztatása” – fogalmazott.

Micotákisz meggyőző fölénnyel nyert a júniusi megismételt parlamenti választáson, a piacokat és a választókat is a gazdasági teljesítményével hódította meg. A szavazók egyértelmű felhatalmazást adtak a konzervatív adminisztrációnak annak a befektetőbarát politikának a megvalósítására, amelyet a kampányban ígért.

Ennek alapvető fontosságú része a 356 milliárd eurós adósságállomány csökkentése; ez a GDP 171,3 százaléka, amely a legmagasabb az eurózónán belül.

A külföldi befektetések számára változatlanul nagyon vonzóvá akarom tenni Görögországot

– erősítette meg Micotákisz. A Moody’s Investors Service és a Scope Ratings is pozitív fejleménynek ítélte meg a hitelminősítés szempontjából Micotákisz győzelmét, ami megerősíti, hogy a kormány jó úton halad a célja felé.

A befektetők is az ország hitelbesorolásának javulására számítanak, ezt mutatja, hogy özönlöttek az idén a görög kötvénypiacra, amely a legjobban teljesítő lett a fejlett világban. Ennek köszönhetően ráadásul a görög hitelfelvételi költségek is olyan mértékben csökkentek, hogy ma már alacsonyabbak Olaszországénál, annak ellenére, hogy a hitelminősítők az utóbbit biztonságosabbnak értékelik.

„Máris befektetésre ajánlott kategóriájú országként kereskedünk, de szükségünk van a hitelminősítők hivatalos jóváhagyási pecsétjére is” – fogalmazott a kormányfő.

A turizmus mellett elsődleges cél az export bővítése. Fotó: AFP

Micotákisz konkrét tervekről is beszámolt, például az athéni repülőtér eladásáról. „Arra is törekszünk, hogy megváljunk a bankokban lévő részesedésünktől” – jelentette ki. A Bloomberg ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a mentőcsomag kezdetén a bankok feltőkésítésére létrehozott Hellén Pénzügyi Stabilitási Alap (Hellenic Financial Stability Fund – HFSF) már megkezdte az elválást a görög hitelezőktől.

Az alap jelenleg 40 százalékos részesedéssel rendelkezik a Görög Nemzeti Bankban, 27 százalékossal a Piraeus Bankban, 9 százalékossal az Alpha Bankban és 1,4 százalékossal az Eurobank Ergasias Services and Holdingsban. Az utóbbi már közölte, hogy visszavásárolja az alap részesedését, és az erre vonatkozó kérelem benyújtására megkapta a hivatalos engedélyt az Európai Központi Banktól (EKB).