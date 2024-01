Szergej Lavrov újra New Yorkba látogat

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter New Yorkba utazik, hogy január 22–24. között személyesen vegyen részt az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén, amelyen az izraeli háború és az orosz–ukrán háború is napirendre kerül – írta meg Maria Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő szerdai bejelentése alapján a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Szergej Lavrov 2023-ban is ellátogatott New Yorkba az ENSZ BT miatt.

Fotó: AFP

Zaharova már korábban egy sajtótájékoztatón is arról beszélt, hogy Lavrov részt kíván venni az ENSZ Biztonsági Tanácsának negyedévente megrendezésre kerülő ülésén, most már hivatalossá vált a tárcavezető tengerentúli útja.

A New York-i tanácskozáson a közel-keleti helyzetről, azon belül a palesztin kérdésről is egyeztetnek majd a felek, de az orosz–ukrán háború aktualitásairól is minden bizonnyal parázs viták várhatók. A BT-ülést Oroszország javaslatára, a közel-keleti helyzet rendezése céljából hívták össze.

Az ukrajnai helyzet tervezett megvitatásával kapcsolatban Maria Zaharova úgy nyilatkozott, hogy Moszkva jó lehetőségként tekint arra, hogy az ENSZ magas szintű platformját felhasználva ismét közvetítse a nemzetközi közösség felé Oroszország álláspontját, beleértve a válság megoldásának politikai és diplomáciai módjait, de figyelembe véve a legitim orosz biztonsági érdekeket.