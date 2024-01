Zelenszkij válaszcsapásokat ígér az oroszoknak

Ukrajna nem fogja válasz nélkül hagyni Oroszország legutóbbi súlyos csapásait – közölte hétfő esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az államfő azt nyilatkozta, hogy „a terrorállam határozottan meg fogja érezni a válaszunkat”.

Fotó: AFP

Hétfőn reggel Oroszország nagyszabású rakétatámadást indított Ukrajna több területe ellen, a légicsapások számos lakó- és ipari létesítményben károkat okoztak, többen meghaltak és sokan megsebesültek. Támadások érték Harkiv, Zaporizzsja és Hmelnickij megyét, valamint Zelenszkij szülővárosát, Krivij Rihet is. Továbbá hétfőről keddre virradó éjszaka is mintegy 61 robbanást jelentettek a határ menti Szumi megye nyolc közösségében is.

Az ukrán államfő üzenetében elmondta azt is, hogy

a következő hetekben újabb tárgyalásokat fog folytatni Ukrajna nemzetközi partnereivel az ukrán légvédelem megerősítéséről.

„Több lépést is teszünk majd, és biztos vagyok abban, hogy meg tudjuk erősíteni országunkat, a légvédelmet és a drónokkal kapcsolatban folytatott együttműködésünket a partnereinkkel” – mondta. Az ukrán légierőtől származó információk szerint Ukrajnának nincs elegendő irányítható légvédelmi rakétája. Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője azt mondta, tetemes készleteket használtak fel a három legutóbbi orosz támadás során.

Ezt támaszthatja alá az is, hogy a Fehér Ház tisztviselői több kockázatitőke-társaság, valamint technológiai és védelmi iparágak vezetőivel találkoztak, hogy megerősítsék a Biden-kormányzat érdeklődését aziránt, hogy Ukrajna hozzáférhessen élvonalbeli amerikai felszerelésekhez.