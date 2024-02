Négyéves állami finanszírozási ciklus zárul most le, ennek végeztével átvilágítják az akadémiák működését, ez az audit zajlik most – erről is beszélt a Nemzeti Sportnak adott interjújában Mészáros Lőrinc.

Mészáros Lőrinc: átvilágítják a futballakadémiák működését (Fotó: Koncz Márton/Mediaworks)

A leggazdagabb magyar vállalkozó ezúttal a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiát működtető alapítvány kuratóriumi elnökeként nyilatkozott. Annak kapcsán tért ki a futballakadémiákra, hogy az újságíró szóba hozta: a futballakadémiák munkáját összefogó módszertani központ a sportállamtitkárságra került, és új, teljesítményorientált finanszírozási rendszer bevezetéséről hallani.

Ezt tehát Mészáros Lőrinc most megerősítette. Egyúttal azt is jelezte, hogy amikor ezen túl lesznek, akkor határozzák majd meg

a következő finanszírozási ciklus részleteit és sarokszámait.

Az egyik legfontosabb értékmérő, hogy milyen áron, milyen szinten tudják értékesíteni az akadémiák a tőlük kikerülő játékosokat. Erről azt mondta, hogy a transzferek mennyisége, értéke terén nem áll túl jól a magyar futball, de szerint ehhez a folyamathoz is idő kell. "Először újjá kellett építeni a magyar labdarúgást, és most, amikor egyre jobb eredményeket produkál a válogatott vagy akár a Ferencváros is, emelkedik a magyar játékosok ára, és egyre inkább keresik őket a piacon" – értékelt.

Azt is megemlítette, hogy tőzsdei cégük, az Opus névadó szponzora lett az új eszéki futballstadionnak és a tulajdonos NK Osijeket is támogatja. Azt mondta, hogy szeret Eszékre meccsre járni, a város díszpolgára, az elismerést ráadásul előbb kapta meg tőlük, mint a szülőfalujában, Felcsúton. Azt is bejelentette, hogy az MBH Bank révén támogatjuk a magyar kerékpársportot is,

befektettünk egy sikeres olasz csapatba, amely már Team MBH Bank Colpack Ballan néven készít föl tehetséges magyar versenyzőket.

Végezetül közölte, hogy ő és a cégcsoportja összesen 17 milliárd forintot fordított sportra, kultúrára, jótékonyságra az elmúlt évben. Szerinte ez természetes feladata is kell, hogy legyen az ország legnagyobb magánkézben lévő cégcsoportjának.