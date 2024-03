Az 1,8 milliárd euróra bírságolta az Apple-t, mondván, a zenestreaming terén a vállalat megsértette az uniós versenyszabályokat. Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos szerint a tech cég egy évtizeden át működött jogsértő módon, amikor korlátozta a fejlesztők lehetőségeit, hogy más, az Apple ökoszisztémáján kívüli streaminglehetőségekre hívják fel a fogyasztók figyelmét.

Fotó: Shutterstock

Mindezzel pedig a társaság visszaélt erőfölényével, hogy saját megoldását promotálja az alkalmazásboltjában, az App Store-ban. A most kiszabott 1,8 milliárd eurós versenyjogi bírság a harmadik legnagyobb, amivel az Európai Bizottság valaha sújtott egy vállalatot.

Az Apple jelezte, hogy fellebbezni fog a döntés ellen.

A vállalat szerint a bizottság annak ellenére hozta meg a döntését, hogy nem sikerült a fogyasztókat ért károk hihető bizonyítékát feltárnia. A cég szerint Brüsszel érvelése figyelmen kívül hagyja a virágzó, kompetitív és gyorsan növekvő piac valóságát.

Az unió korábban mintegy 8 milliárd euró értékű bírsággal sújtotta a Google-t is trösztellenes ügyekben, ám az a vállalat is bíróságon próbálja elkerülni a büntetés kifizetését – idézi a Financial Times.

Brüsszel 2019-ben kezdte meg vizsgálatát az Apple ellen a Spotify által benyújtott panasz nyomán. Az ügy során feltárták, hogy az Apple-felhasználók jelentősen többet fizettek a zenestreamingért a cég magatartása miatt. A bizottság szerint az Apple által az alkalmazásoktól beszedett 30 százalékos díja is a fogyasztók kárára történik, hiszen az magasabb előfizetési díjakhoz vezet.

A hétfői döntés nem csak pénzbüntetést tartalmaz, de

attól is eltiltja az Apple-t, hogy blokkolja az alkalmazások elérhetővé tételét a cég ökoszisztémáján kívülről.

Noha Brüsszel korábban nem bírságolta meg az Apple-t, Franciaország 2020-ban 1,1 milliárd eurós büntetést szabott ki a vállalat ellen, a fellebbezés után 372 millió euróra csökkent az összeg.