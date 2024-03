A kirgizisztáni külügyminisztérium arra szólította fel állampolgárait, hogy halasszák el a szükségtelen oroszországi utazásaikat. A múlt hétvégén történt krasznogorszki rendezvényteremnél történt vérengzés után nagyban megnövekedett a bevándorlóellenes hangulat Oroszországban, mivel az elkövetők Tádzsikisztánból származnak, mely ország szomszédos Kirgizisztánnal.

Fotó: Olga MALTSEVA/AFP

A bevándorlóellenes érzelmek különösen a döntően közép-ázsiai muszlim országokból érkezőkkel szemben növekedett meg. A bűnrészességgel gyanúsított négy és további három tádzsik származású személyt már letartóztatták.

Több száz ezer ember dolgozik Oroszországban, akik Tádzsikisztánból, Üzbegisztánból és Kirgizisztánból származnak,

többük úgy nyilatkozott, hogy a terrortámadás miatt most nehezebbé vált számukra a munkavállalás – írja a Reuters. A héten kiadott közleményében a kirgiz külügyminisztérium arra szólította fel polgárait, hogy csak szükség esetén utazzanak Oroszországba. Amennyiben így tesznek, győződjenek meg arról, hogy minden szükséges dokumentum náluk van és tartsák be az orosz rendőri utasításokat.

A moszkvai bíróságon megjelent négy gyanúsítottat 137 ember megölésével vádolnak. A bíróság közzétett egy videót, amelyen a rendőrök láthatók, amint az egyik gyanúsítottat bilincsben hozzák be a tárgyalóterembe, valamint fényképeket is megosztottak, amelyeken ugyanaz a férfi a vádlottak üvegkalitkájában ül. Az egyik gyanúsítottat bekötött szemmel vezették be a tárgyalóterembe, egy másik gyanúsítottat kerekesszékben vittek be a tárgyalóterembe.