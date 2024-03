Többletpontokat és kiemelt illetményt szerezhetnek az alapkiképzésben részt vevő fiatalok – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A továbbtanuláshoz többletpontokat és kiemelt illetményt is szerezhetnek az önkéntes katonai alapképzésben részt vevő fiatalok az OS-hez eljuttatott közlemény szerint.

Spéci képzések is vannak az önkéntes alapkiképzésben.

Fotó: honvedelem.hu / Galéria

Az elsődleges cél továbbra is az, hogy minél többen csatlakozzanak a Magyar Honvédséghez, amely ma már egy modern fegyverrendszerekkel ellátott, professzionális, 21. századi haderő.

Aki ide jelentkezik, egy bátor, high-tech, a haza védelmére készen álló, felkészült és alkalmas csapat tagja lehet!

– mondta a tárcavezető.

A honvédelmi miniszter felhívta a figyelmet, hogy az önkéntes katonai szolgálat (ÖKSZ) kiképzésének teljesítésével a résztvevők akár 64 pluszpontot is szerezhetnek a jövő évi felsőoktatási felvételi eljárásban, miközben kipróbálhatják magukat, és még pénzt is keresnek. Már a kiképzés közben is bárki dönthet úgy, hogy szerződéses katona lesz, vagy katonai elhivatottságát tanulmányai folytatása, illetve civil munkája mellett tartalékosként is bizonyítja.

Mi az önkéntes katonai szolgálat?

Az alapképzés hat hónapos teljesítésével 16 pont és a mindenkori minimálbérnek megfelelő illetmény, míg speciális szakfelkészítés esetén 32 többletpont és a garantált bérminimum jár. Hat hónap után további fél évig lehet még folytatni az ÖKSZ-programot. Ezzel műveleti besorolású alakulatnál 64 pluszpontot lehet szerezni. Jelentkezni lehet holnap éjfélig az ÖKSZ-oldalon, valamint az ország bármelyik toborzóirodájában. A kiképzések március 11-én indulnak.

A tárca honlapján további információ is elérhető, igaz, 2021-es dátummal. Eszerint:

Az ÖKSZ 2+4 hónapos katonai szolgálat teljesítését vállaló jelentkezők egy átfogó honvédelmi ismereteket nyújtó képzésen vehetnek részt, mely az élmény-tapasztalat szerzés mellett stabil kereseti lehetőséget, megélhetési alternatívát is kínál.

A képzés első ciklusában (2 hónap) a résztvevők egységesen a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegre jogosultak, mely jelenleg bruttó 167 400 forint. (Ez a közlés óta megváltozott: a idei nagysága bruttó 266 800 forint – a szerk.)

Nem kizárólag fiataloknak

A második, 4 hónapos ciklus megkezdése előtt több választási lehetősége van a résztvevőnek:

A fennmaradó szolgálati idejére (is) az adott területvédelmi köteléknél marad, ahol alapszintű lövészképzésben részesül.

Jogviszonyt válthat, például szerződéses katona lehet.

A műveleti besorolású katonai szervezetnél töltött kiképzés mellett (illetménye ekkor a 2021-es közlés szerint bruttó 219 000 forintra emelkedik, ami azóta nyilván nőtt, de számolni kell az esetleges helyőrségváltással, ilyenkor viszont jogosulttá válik laktanyai elhelyezésre). Olyan különleges felkészítési foglalkozásokon is részt vehetnek, mint az ejtőernyős-, búvár-, speciálislövész-kiképzés, de akár elsajátíthatják a különleges katonai gépjármű, harcjármű, munkagép vezetésével, kezelésével összefüggő képességeket is.

Természetesen a szerződésbontás is választható opció, hiszen a program az önkéntesség elvén alapul.



Az ÖKSZ-jelentkezők ezenfelül élelmezési ellátásban, utazásiköltség-térítésben, szükség esetén szociális támogatásban is részesülnek, továbbá a katonáknak járó vásárlási kedvezménnyel is élhetnek.

A jelentkezés feltételei: egy háziorvosi véleménnyel egyenértékű, egyszerűsített egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálat (melynek díjai utólag visszatérítésre kerülnek), betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, magyarországi bejelentett lakcím, valamint büntetlen előélet.

Habár a program kiemelt célcsoportjai a felsőoktatásba jelentkező, de felvételt nem nyert vagy a köznevelési intézményeket szakképesítéssel vagy anélkül elhagyó, 18 év feletti fiatalok, azonban az ÖKSZ nemtől függetlenül, minden 18 és 65 év közötti magyar állampolgár előtt nyitva áll.