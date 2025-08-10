Swift-effektus: idén is tarol a popdíva – a városok gazdaságát is felpörgeti

Taylor Swift idén hivatalosan is belépett a dollármilliárdosok klubjába, ráadásul nem örökségből vagy techbefektetésből, hanem kizárólag saját kreatív teljesítményéből. A 2023-ban indult Eras Tour mára minden idők egyik legsikeresebb koncertturnéjává nőtte ki magát: világszerte több mint 2 milliárd dollár bevételt generált, és 2025-re is jutott belőle bőven.

Taylor Swift a saját neve alatt épített fel egy dollármilliárdos birodalmat / Fotó: AFP

A világot bejáró koncertsorozat jegyeladásai, exkluzív merch-termékei, valamint a show-ról készült koncertfilm összességében mintegy 500–600 millió dollárt hozott Swift saját kasszájába 2025-ben – becslések szerint ennél is többet, ha a streamingszerződések és licenszdíjak is beleszámítanak. Egyes iparági elemzők szerint csak a Disney+-szal kötött megállapodás több tízmillió dolláros egyszeri díjat jelentett.

Milliárdos nő a Forbes élén

A Forbes 2025-ös listája szerint Taylor Swift vagyona elérte az 1,6 milliárd dollárt, amivel a világ leggazdagabb női előadója, és az egyike azoknak az önállóan meggazdagodott női művészeknek, akik üzleti befektetések nélkül, kizárólag a kreatív iparból lettek milliárdosok.

Ehhez nemcsak a turné és a merchandise járult hozzá, hanem az énekesnő tudatos márkaépítése is: saját zenéi feletti jogok visszavásárlása, újra-felvételek (Taylor’s Version), valamint stratégiai együttműködések a streamingplatformokkal. Swift marketinggépezete mára külön iparággá vált, ahol minden dalmegjelenés, koncertbejelentés és Instagram-poszt pénzt termel.

Túl a zenén: Swift mint gazdasági szereplő

Taylor Swift hatása túlmutat a popzenén: 2025-ben amerikai városok gazdaságát pezsdítette fel a turnéja,

hoteleket töltött meg,

vendéglátóhelyeket pörgetett fel.

Egyes becslések szerint egyetlen Swift-hétvége egy nagyvárosban akár 100 millió dollárnyi helyi gazdasági hasznot is termelt.

Nem véletlen, hogy egyes amerikai közgazdászok már „Swift-effektusnak” hívják azt a gazdasági jelenséget, amelyet a turnéja vált ki a vendéglátásban, turizmusban és médiában.

2025 Swift éve volt – nemcsak a zeneiparban, hanem a globális szórakoztatóipari gazdaságban is. Miközben más sztárok gigakoncertekkel, filmekkel vagy brandekkel próbálkoznak, Taylor Swift egyszerűen a saját neve alatt épített fel egy dollármilliárdos birodalmat. És úgy tűnik, ez csak a kezdet.