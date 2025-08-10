Állampapír: brutális hozamokat fizetnek Magyarország közvetlen szomszédjában – de kíméletlen kockázatot kell érte vállalni

Hatalmas hozamokat lehet realizálni jelenleg az ukrán állampapírpiacon: a háború sújtotta országnak ugyanis nagyon magas kamatot kell fizetnie befektetői részére, hogy a fegyerropogás ellenére is hitelezzék őt a befektetők. Pénzre viszont szüksége van az államnak a hadi- és mindennapi kiadások fedezéséhez is, a kereslet-kínálati egyensúly így kifejezetten magas kamatok mellett áll be.

Ukrajna állampapírpiaca nagy hozamokkal kecsegtet, de a kockáza is hatalmas / Fotó: Shutterstock

Hatalmas hozamokat látni az ukrán állampapírok között, de a kockázat is jelentős

A napokban tette közzé az ukrán pénzügyminisztérium a legfrissebb államkötvény-kibocsátásának eredményét, melyből kiderült, az aukción 12,37 milliárd hrvinya (299 millió dollár) és 140 millió dollár értékben adtak el ukrán és amerikai devizában denominált adósságot. A háborús kötvények különböző kamattal és lejárattal kerültek piacra:

552 millió hrivnya adósságot 16,35 százalékos kamat mellett, 1,2 évre ,

398 millió hrivnya kötvényt 17,09 százalékos kamat mellett 1,9 évre,

1,3 milliárd hrivnya adósságot 17,8 százalékos kamaton 3,2 évre,

10,1 milliárd hrivnyányi kötvényt pedig 14,84 százalékos kamaton dobtak piacra, 4 év múlva esedékes lejárattal.

A pénzügyminisztérium közlése szerint júliusban összesen 72,2 milliárd hrivnyányi tőkét tudtak bevonni az államháztartásba, a háború 3,5 évvel ezelőtti kitörése óta pedig ez az összeg már 1,7 ezermilliárd hrivnyát (41 milliárd dollár) tett ki. A minisztérium közlése szerint a teljes bevont összeget a háborús erőfeszítések és az államháztartás ahhoz szükséges stabilitásának pénzelésére fordítják.

Az elsőre talán furcsának ható lejáratok háborúban álló országok esetén relatíve megszokottnak tekinthetők, hiszen a kibocsátó ország mindent igyekszik megtenni, hogy ne essen túlzottan nagy visszafizetési kötelezettsége egy ugyanazon napra, és ezzel megkockáztassa az esetleges teljes nemfizetést, hiszen az szinte biztosan csak tovább növelné az egyébként is busás hozamprémiumát.

Ukrajna már a háború kitörése előtt sem rendelkezett túlzottan jó adósbesorolással, a Moody's-nál 2013 óta a Caa1-es kategóriában vagy az alatt szerepel az ország, ami extrém spekulatívvá teszi adósságát, és ugyan az S&P-nél még ideig-óráig fel tudott kúszni a minősítés a B szintek valamelyikére, egy éve már az SD, azaz selective default, vagyis részleges nemfizetés kategóriájában tartja a vállalat.