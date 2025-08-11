Új Primark nyílhat Magyarországon? Megszólalt a cég, kiderült, min múlik a terjeszkedés – nagy meglepetés jöhet

„A budapesti üzletünk nyitása óta eltelt bő egy évben rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk” – közölte lapunkkal a Primark.
Az ír fast fashion cég első magyarországi üzletét május végén nyitotta meg az Aréna Mallban. A cég megfogalmazása szerint a magyar vásárlók nagy lelkesedéssel fogadták a Primark „egyedi, minőséget és kedvező árakat ötvöző kínálatát”.
A ruhacég tájékoztatása szerint az elmúlt év során valamennyi termékkategóriában folyamatos keresletet tapasztaltak, különösen a női és gyermekruházat iránt. „Az összeillő családi szettek, az alapdarabok és a különböző trendekre szabott ruhák különösen népszerűek voltak. Továbbra is figyelemmel kísérjük vásárlóink igényeit, és ezek alapján alakítjuk kínálatunkat” – írta a cég.
Maciej Podwojski, a Primark közép-kelet-európai vezetője lapunknak korábban elárulta, hogy a ruhaüzlet kínálatában általánosságban a legnépszerűbb termékek közé tartoznak az alsóneműk, kiemelt tekintettel a zoknik. A legkelendőbb kategóriák között tartják számon
Tavaly főleg a Disney-, illetve a Bridgerton-franchise-t keresték a magyarok: az utóbbit hamar elkapkodták, a kollekció az online kínálatban rögtön elérhetetlen lett. A Világgazdaság arról is írt, hogy a budapesti Primark a kezdetekor naponta minimum 100 milliós forgalmat bonyolíthatott le, hetente pedig több mint hatvanezer vásárolhattak.
A cég hozzátette, hogy továbbra is figyelemmel kísérik a vásárlók igényeit, és ezek alapján alakítják kínálatukat. A Primark megfogalmazás szerint folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel még jobbá tehetik a vásárlói élményt és tovább fejleszthetik termékkínálatukat.
„Ezeket a változtatásokat a vásárlói visszajelzések és az új trendek alapján alakítjuk” – írta a fast fashion cég. Azt is közölte, hogy a fenntarthatóság továbbra is kiemelt fókuszterülete a cégnek, és elkötelezettek amellett, hogy „remek ár-érték arányú ruhákat” kínáljanak a magyar vásárlóknak.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Primark a brit piacon kávézókat is üzemeltet, a cég lapunknak most elárulta, hogy a Primark Cafék Spanyolországban és Portugáliában több vendéglátó partnerrel dolgoznak együtt, például a Llaollaóval.
Arra a kérdésre, hogy a magyar piacon terveznek-e hasonló vendéglátóegységet üzemeltetni a közeljövőben, a Primark azt válaszolta, hogy
tesztelik és értékelik a vásárlói érdeklődést, és bármilyen jövőbeni terjeszkedés Magyarországon vagy a közép-kelet-európai régióban attól függ, hogyan fejlődik a kínálat és milyen igények mutatkoznak a helyi vásárlók részéről.
Korábban arra a kérdésre, hogy divatáruház tervez-e újabb magyar üzletet nyitni, a közép-kelet-európai vezető úgy fogalmazott, hogy „szívünkkel, lelkünkkel, eszünkkel az Aréna Mall Primark üzletére koncentrálunk” , de termesztésen figyelik a vásárlok reakcióit is.
„Én azt gondolom, hogy Magyarország nem kis ország. Személy szerint azt gondolom, hogy simán elbírna még egy üzletet. Meglátjuk, mit hoz a jövő” – fogalmazott Maciej Podwojski.
„Fantasztikus látni, milyen nagy nyitottsággal fogadták a vásárlók a Primark márkát” – írta mostani megkeresésünkre a Primark. Végezetül a cég hozzátette azt is, hogy folyamatosan vizsgálják az üzleti növekedés lehetőségeit, de
jelenleg nincs olyan információ, amely megerősítené a terjeszkedés következő lépéseit a magyar piacon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.