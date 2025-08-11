Új Primark nyílhat Magyarországon? Megszólalt a cég, kiderült, min múlik a terjeszkedés – nagy meglepetés jöhet

„A budapesti üzletünk nyitása óta eltelt bő egy évben rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk” – közölte lapunkkal a Primark.

Kiderült, mikor terjeszkedhet tovább a Primark a magyar piacon / Fotó: Grayling Hungary / Facebook

Az ír fast fashion cég első magyarországi üzletét május végén nyitotta meg az Aréna Mallban. A cég megfogalmazása szerint a magyar vásárlók nagy lelkesedéssel fogadták a Primark „egyedi, minőséget és kedvező árakat ötvöző kínálatát”.

A ruhacég tájékoztatása szerint az elmúlt év során valamennyi termékkategóriában folyamatos keresletet tapasztaltak, különösen a női és gyermekruházat iránt. „Az összeillő családi szettek, az alapdarabok és a különböző trendekre szabott ruhák különösen népszerűek voltak. Továbbra is figyelemmel kísérjük vásárlóink igényeit, és ezek alapján alakítjuk kínálatunkat” – írta a cég.

Maciej Podwojski, a Primark közép-kelet-európai vezetője lapunknak korábban elárulta, hogy a ruhaüzlet kínálatában általánosságban a legnépszerűbb termékek közé tartoznak az alsóneműk, kiemelt tekintettel a zoknik. A legkelendőbb kategóriák között tartják számon

a női ruhákat,

a hálóruhákat és a

szépségápolási szereket.

Tavaly főleg a Disney-, illetve a Bridgerton-franchise-t keresték a magyarok: az utóbbit hamar elkapkodták, a kollekció az online kínálatban rögtön elérhetetlen lett. A Világgazdaság arról is írt, hogy a budapesti Primark a kezdetekor naponta minimum 100 milliós forgalmat bonyolíthatott le, hetente pedig több mint hatvanezer vásárolhattak.

Eldőlt, mikor terjeszkedhet tovább a Primark a magyar piacon

A cég hozzátette, hogy továbbra is figyelemmel kísérik a vásárlók igényeit, és ezek alapján alakítják kínálatukat. A Primark megfogalmazás szerint folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel még jobbá tehetik a vásárlói élményt és tovább fejleszthetik termékkínálatukat.

„Ezeket a változtatásokat a vásárlói visszajelzések és az új trendek alapján alakítjuk” – írta a fast fashion cég. Azt is közölte, hogy a fenntarthatóság továbbra is kiemelt fókuszterülete a cégnek, és elkötelezettek amellett, hogy „remek ár-érték arányú ruhákat” kínáljanak a magyar vásárlóknak.