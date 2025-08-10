Amerikai–magyar megállapodás: meglepetés vasárnap estére, mostantól lehet foglalni – nyilvánosak az árak, ennyibe kerül a repülőjegy

Megnyílt a foglalás vasárnap este az American Airlines budapesti járatára – hívta fel a figyelmet a Budflyer szakblog. Mint ismert, a napokban létrejött a Budapest–Philadelphia desztináció.

Budapest–Philadelphia: ennyibe kerül a repülőjegy / Fotó: NurPhoto via AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, ismét elérhető lesz az Egyesült Államok Ferihegyről – átszállás nélkül. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon jelentette be, hogy többhavi tárgyalás után az American Airlines Philadelphiába közvetlen légi járatot indít.

Nagy Márton hozzátette, hogy dolgoznak tovább – ezzel valószínűsíthetően arra utalt, hogy több repülőjárat bejelentésére is van esély. Egy korábbi interjúban Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője ugyanis azt mondta, hogy összesen három légitársasággal tárgyalnak, és több célállomás is terítéken van.

Philadelphia az American Airlines fő elosztó reptere az Egyesült Államok északkeleti részén, illetve az Európa felől érkező és oda induló járatok belépőpontja. Ez magyarázhatja, hogy miért éppen ide indul meg először közvetlen járat Budapestről. Erre legutóbb még a Covid előtt volt példa.

Budapest–Philadelphia: ennyibe kerül a repülőjegy

Akkor több részletet nem lehetett tudni, vasárnap estére azonban szinte mindet. A Budfyer szerint

Business 20,

Premium Economy 28,

Main Cabin (Eco) 138

és Main Cabin Extra 48

ülőhely biztosított. A Premium Economy egyelőre nem foglalható. Ami ennél is lényegesebb, hogy

az árak jelenleg 485-500 ezer forint (1400-1500 dollár) között mozognak oda-vissza Basic Economy kategóriában Budapest és Philadephia között.

A menetrend május 21-től október 5-ig érvényes. Az AA96 PHL-BUD járat 18:50-09:25 között járja meg az utat, visszafelé az AA97 BUD-PHL pedig 11:25-15:00 között (érdemes figyelembe venni az időeltolódást).

A járaton fent lesz a British Airways kódja is: BA1620/BA1621. Átszállási opciók: Miami, Denver, Los Angeles, San Francisco, Houston, Boston, Seattle, Orlando, Tampa, Washington, Fort Lauderdale, Chicago felé.