Máris át kell programozni a ChatGPT-t, mert óriási baj van vele – kap egy új funkciót

Ahogy a mesterséges intelligencia (MI) eszközök egyre elterjedtebbé válnak, egyre többen fordulnak chatbotokhoz érzelmi támogatásért vagy személyes problémák megoldásához. A ChatGPT-t azonban nem reagált megfelelően olyan felhasználók esetében, akik mentális vagy érzelmi válságban voltak. Egy esetben például egy 30 éves autizmussal élő férfit kórházba szállítottak mániás epizód és idegösszeomlás miatt, miután a ChatGPT megerősítette abban a hitében, hogy felfedezte az idő meghajlításának módját – mutatott rá cikkében az Euronews.

Átprogramozzák a ChatGPT-t, mert idegösszeomlást is okozhat, kap egy új funkciót is / Fotó: SuPatMaN

„Nem mindig találjuk el a helyes választ” – írta közleményében az OpenAI. „A megközelítésünk folyamatosan fejlődik, ahogy tanulunk a valós felhasználásokból.”

A módosítások célja, hogy a ChatGPT jobban felismerje a lelki megterhelés jeleit, megfelelően reagáljon, és szükség esetén tudományosan megalapozott forrásokhoz irányítsa a felhasználókat.

Az új algoritmus a hosszabb beszélgetések során szüneteket fog javasolni, továbbá hamarosan érkezik egy új funkciója is, amely a nagy tétű, személyes döntéseket érintő kérdésekre is válaszol majd.

Például a ChatGPT többé nem fog egyértelmű választ adni olyan kérdésekre, mint például „Szakítsak a barátommal?”, ehelyett inkább kérdéseket tesz fel, amelyek segítenek a felhasználónak átgondolni a helyzetet.

Az OpenAI emellett tanácsadói csoportot is létrehoz mentálhigiénés, ifjúságfejlesztési és ember-gép kapcsolati (HCI) szakértők részvételével, hogy az ő nézőpontjuk is megjelenjen a jövőbeni fejlesztések során.

Ez nem az első alkalom, hogy az OpenAI módosítja a ChatGPT-t a felhasználói visszajelzések hatására. Áprilisban például visszavontak egy frissítést, amely miatt a chatbot túlságosan hízelgő vagy egyetértő válaszokat adott. „A ChatGPT néha inkább olyasmit mondott, ami jól hangzott, mintsem olyat, ami valóban hasznos lett volna” – fogalmazott akkor a vállalat.

A felhasználók még mindig nem veszik komolyan: a ChatGPT nem mentális szakember

A technológiai vállalat úgy képzeli el a ChatGPT-t, mint olyan eszközt, amely hasznos lehet különféle személyes helyzetekben. Például amikor valaki egy nehéz munkahelyi beszélgetésre készül, vagy amikor valaki elakadt, és szüksége van egy gondolatébresztő társra.