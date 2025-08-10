Nem is tudják a magyarok, de ezekkel a módszerekkel tízezreket lehet spórolni – lista a trükkökről a kiadások csökkentéséhez

Apró változtatásokkal is jelentős megtakarítás érhető el, miközben az életminőséget nem kell feláldozni. A következőkben gyakorlati tippeket adunk arra, hogyan faraghat le a mindennapi kiadásaiból és spórolhat úgy, hogy semmiben sem szenved hiányt.

Az ételkiszállítás az egyik legdrágább kényelmi szolgáltatás. Sokat lehet spórolni, ha másképpen oldjuk meg az étkezést / Fotó: SeventyFour / shutterstock

Meglepő megtakarításokhoz vezethet, ha olyan kiadásokat csökkent, amelyek ugyan egyösszegben elhanyagolhatónak tűnik, de a rendszeressége miatt végül mégsem lesz az. Nem kell mindennel azonnal felhagyni vagy más radikálisan lépés tenni. Már az is apró takarékoskodás lehet, ha tudatosan csökkenti például az előfizetéseket.

1. Ételrendelés

Az ételkiszállítás az egyik legdrágább kényelmi szolgáltatás. Itt nemcsak a menüt kell megfizetni, de a kiszállítási díjat, esetleg a borravalót is. Ezek a többletköltségek sokszor jelentősen megdrágíthatják a rendelést. Ennek kiküszöbölésére jobb a személyes átvétel, és még olcsóbb megoldás az otthoni főzés.

2. Streaming-szolgáltatások

Sok kicsi sokra megy a streamingeknél is. Ráadásul sokszor elég szabadidő sincs mindegyikre. Érdemes kevesebbet megtartani belőlük vagy ingyenes szolgáltatásokra váltani. Ha pedig csak egy sorozat miatt fizetne elő, akkor az új évad kijövetele után csak arra a hónapra érdemes előfizetni, amikor azt megnézni.

3. Autómosás

Otthon mosni az autót olcsóbb, és nem is nehéz: csak egy slag, szappan és néhány törlőkendő kell. A belső takarításhoz egy olcsó kézi porszívó is elég lehet. Természetesen a belvárosi környezetben ez nehezebben kivitelezhető.

4. Lottó és szerencsejáték

A lottózás egyre drágább, mint ahogyan más szerencsejáték esetében is sokat lehet költeni. Ezeknél fokozottan érvényes a „sok kicsi sokra megy” kifejezés. A kaszinók nem véletlenül nyereségesek...

A nyereményről való álmodozás helyett érdemes a pénzt inkább apró örömökre költeni.

5. Elviteles ebéd

Az otthoni főzésnél aligha találni olcsóbb és tartalmas meleg ételt. Az ebédet meg lehet oldani vacsorai maradékból vagy több adag főzéséből. Ha a friss ételeket kedveli, akkor érdemes felcsapni az internetet, amelyen rengeteg 30 perces receptet találni. Megoldás lehetnek továbbá a bolti készételek is, amelyeket csak mikróba kell dobni pár perce és már fogyaszthatók is.