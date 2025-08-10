Nem is tudják a magyarok, de ezekkel a módszerekkel tízezreket lehet spórolni – lista a trükkökről a kiadások csökkentéséhez

Apró változtatásokkal is jelentős megtakarítás érhető el, miközben az életminőséget nem kell feláldozni. A következőkben gyakorlati tippeket adunk arra, hogyan faraghat le a mindennapi kiadásaiból és spórolhat úgy, hogy semmiben sem szenved hiányt.
Meglepő megtakarításokhoz vezethet, ha olyan kiadásokat csökkent, amelyek ugyan egyösszegben elhanyagolhatónak tűnik, de a rendszeressége miatt végül mégsem lesz az. Nem kell mindennel azonnal felhagyni vagy más radikálisan lépés tenni. Már az is apró takarékoskodás lehet, ha tudatosan csökkenti például az előfizetéseket.
Az ételkiszállítás az egyik legdrágább kényelmi szolgáltatás. Itt nemcsak a menüt kell megfizetni, de a kiszállítási díjat, esetleg a borravalót is. Ezek a többletköltségek sokszor jelentősen megdrágíthatják a rendelést. Ennek kiküszöbölésére jobb a személyes átvétel, és még olcsóbb megoldás az otthoni főzés.
Sok kicsi sokra megy a streamingeknél is. Ráadásul sokszor elég szabadidő sincs mindegyikre. Érdemes kevesebbet megtartani belőlük vagy ingyenes szolgáltatásokra váltani. Ha pedig csak egy sorozat miatt fizetne elő, akkor az új évad kijövetele után csak arra a hónapra érdemes előfizetni, amikor azt megnézni.
Otthon mosni az autót olcsóbb, és nem is nehéz: csak egy slag, szappan és néhány törlőkendő kell. A belső takarításhoz egy olcsó kézi porszívó is elég lehet. Természetesen a belvárosi környezetben ez nehezebben kivitelezhető.
A lottózás egyre drágább, mint ahogyan más szerencsejáték esetében is sokat lehet költeni. Ezeknél fokozottan érvényes a „sok kicsi sokra megy” kifejezés. A kaszinók nem véletlenül nyereségesek...
A nyereményről való álmodozás helyett érdemes a pénzt inkább apró örömökre költeni.
Az otthoni főzésnél aligha találni olcsóbb és tartalmas meleg ételt. Az ebédet meg lehet oldani vacsorai maradékból vagy több adag főzéséből. Ha a friss ételeket kedveli, akkor érdemes felcsapni az internetet, amelyen rengeteg 30 perces receptet találni. Megoldás lehetnek továbbá a bolti készételek is, amelyeket csak mikróba kell dobni pár perce és már fogyaszthatók is.
Sokan túlzásba viszik az ajándékozást, a szeretettel adott termékek egy része feleslegesnek bizonyulnak a megajándékozottnak.
Ajándékok helyett érdemes együtt tölteni az időt, azaz közös élményt adni: barátokkal például partit vagy közös főzést, játékestet szervezni.
Nem feltétlenül kell drága bolti tisztítószert venni, amikor több esetben a legolcsóbb hipó, ecet vagy szódabikarbóna is megteszi a dolgát. Az interneten rengeteg ház készítésű tisztítószer receptje megtalálható, amelyek nemcsak olcsóbbak a bolti társaikhoz képest, de vegyszermentesek is.
Mint ahogyan az alkohol, a dohányzás és az e-cigaretta is egyre drágább, ráadásul mind meglehetősen nagy adóékkel rendelkezik. Mivel ezek függőséget okoznak, a hosszú távú költségek különösen magasak lehetnek.
Az alkoholfogyasztás mérséklése nemcsak az egészségnek tesz jót, de a pénztárcának is. Főképp, ha a vendéglátóhelyeken, kocsmákban, éttermekben mondunk le erről az élvezettről. A vendéglátóhelyek nagy haszonkulccsal dolgoznak az alkoholos italokon, ráadásul illik borravalót is adni a pultosnak. Érdemes boltból vásárolni és csak otthon vagy baráti összejöveteleken fogyasztani alkoholt.
Bármennyire is imádnivalók a csillogó kis babacipők és aranyos bodyk, nem érdemes újonnan vásárolni őket. A gyerekek villámgyorsan nőnek, egy kisgyerek akár három cipőméretet is kinőhet egy év alatt.
Érdemes vásárlás helyet inkább az ismerősöktől kérni használt gyerekruhát vagy a közösségi médiában, esetleg garázsvásárokon utánanézni egy-egy darabnak. Ezek ugyanolyan aranyos ruhák, gyakran teljesen ingyen vagy aprópénzért.
Ugyanez vonatkozik a felnőtt öltözködésre is. A hétköznapi öltözetek terén merőben csökkenthetők a kiadások, ha azokat nem márkaboltban, hanem turkálókban vagy facebookos csoportokban, használtruhaként szeri be.
A hajvágás, hajfestés, manikűr, gyantázás, arckezelések nagyon drágák lehetnek. Az ilyen szolgáltatások egy részét otthon is ki lehet váltani akár saját magunk, akár barát segítségével – és még tartalmas közös együtt töltött időt is nyújthatnak. Az interneten mindenhez lehet útmutatót találni, a boltokban pedig hozzávalókat.
Itt természetesen lényeges szempont a lakóhely, a munkahely és az olyan célpontok, ahol meg kell jelenni. Ugyanakkor szinte mindenhol van lehetőség némi megtakarításra.
Ha lehetséges, sétáljon, biciklizzen vagy használjon tömegközlekedést, esetleg éljen autómegosztással. Utóbbi csökkenti az autó fenntartási költségeit és az üzemanyagköltségeket. Érdemes ritkábban, de nagyobb mennyiségben vásárolni, hogy utiköltséget spóroljon. Arról nem is beszélve, hogy családi kiszerelések vásárlásánál sokszor maguk a termékek is olcsóbbak vagy a boltok adnak extra kedvezményeket. Sőt, kevesebb lehetőség nyílik az impulzusvásárlásra.
Az egyik legalattomosabb rejtett költség a bankszámla fenntartása. Ugyan a verseny és az állami intézkedések miatt a legtöbb bank már csökkentette a díjait, még így is nagy különbség lehet azok közt.
A bankszámlán csücsülő összeg pedig az infláció növekedésével értéktelenedik. Érdemes egy biztonsági tartalékot képezni egy-egy nagyobb kiadásra, például, ha javíttatni kell az autót vagy új telefont kell vásárolni. Az összeg többi részét és a folyamatosan keletkező, nem felhasznált jövedelmet pedig érdemes befektetni.
