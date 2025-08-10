J. D. Vance váratlanul összetörte Zelenszkij álmát és tudatta a világgal: Amerika végzett Ukrajnával

Egészen meglepő, de világos nyilatkozatot tett az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance Ukrajnáról és Zelenszkijről.

J. D. Vance váratlanul összetörte Zelenszkij álmát / Fotó: AFP

Az alelnök a Fox News televíziónak adott interjút, amelyben kitért több aktuális kérdésre is. A Magyar Nemzet tudósítása szerint közölte, hogy az Egyesült Államok a továbbiakban nem finanszírozza az ukrajnai háborút, egyúttal azt is kijelentette, hogy az aktuális frontvonalra épülő békét akar.

J. D. Vance eddig is kemény és nyílt gondolkodásáról volt ismert, valamint az is tudvalevő, hogy nem szimpatizál különösebben Ukrajna jelenlegi vezetésével. Azonban a mostani állításai még így is meghökkenés válthatnak ki.

Napok óta tart a találgatás, hogy az alaszkai Trump–Putyin csúcson ott lesz-e az ukrán elnök, Zelenszkij is. Erről egymásnak ellentmondó hírek érkeztk a hétvége folyamán, azonban most az amerikai alelnök pontot tett a kérdésre, egyúttal összetörte Zelenszkij álmát.

Közölte ugyanis, hogy Amerika elutasítja az európai vezetők felhívását,

hogy engedjék az ukrán elnököt részt venni a péntekre tervezett történelmi csúcstalálkozón. Meg is indokolta, hogy miért: mert momentán ez nem lenne produktív.

Ez nem csak az ukrán vezetőnek nagy pofon, hanem európai szövetségeseinek is. Friedrich Merz német kancellár ezekben az órákban is az ukrán elnök részvételét követelte a háború rendezéséről tartandó tárgyalásokon. Merz az ARD német közszolgálati televízió Tagesthemen című műsorában arról beszélt, hogy még vasárnap egyeztetni fog a péntekre Alaszkában tervezett amerikai-orosz csúcstalálkozóról Donald Trump amerikai elnökkel.

"Intenzíven készülünk európai szinten az amerikai kormánnyal erre a találkozóra" – jelentette ki és annak a meggyőződésének adott hangot, hogy számításaik szerint Alaszkában valamilyen formában Zelenszkij is ott lesz. Mindenesetre szerinte nem fogadhatják el, hogy az európaiak, illetve az ukránok feje felett beszéljen, sőt döntsön Oroszország és Amerika. "Abból indulok ki, hogy az amerikai kormány ezt ugyanígy látja" – tette hozzá.