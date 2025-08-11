Magyarország legdrágább autópályája: meg fog épülni, kiírják a közbeszerzést – Lázár János már azt is tudja, honnan lesz rá pénz

Részben magántőkéből épülhet meg az M100-as autóút – erről beszélt nemrégiben Lázár János építési és közlekedési miniszter a LázárLive egyik adásában. Az M1-es autópályát Esztergommal összekötő gyorsforgalmi építése hosszú évek óta húzódik, ám a mostani ígéretek szerint jövőre kiírják a közbeszerzési eljárást, így amennyiben eredményes lesz, akkor a kivitelezés 2026 végén elindulhat. Ezzel együtt azonban kérdéses, hogy pontosan milyen forrásból valósulna meg a beruházás. Eddig ugyanis következesen állami beruházásként beszélt róla a miniszter.

Autópálya: Lázár magántőkét is bevonna az M100-as megépítésébe / Fotó: Csapó Balázs

Autópálya: az ÉKM szerint egyeztetés zajlik a beruházás finanszírozásáról

Mivel nem teljesen világos, hogy pontosan milyen konstrukcióban tervezik a gyorsforgalmit megépíteni, érinti-e esetleg a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (MKIF) fennálló koncessziós szerződést vagy külön koncessziós eljárást írnának ki egyes szakaszokra, az ügyben kerestük az illetékes Építési és Közlekedési Minisztériumot (ÉKM) is. A szaktárca azt írta:

jelenleg előzetes egyeztetések zajlanak az M100 Esztergom és M1 autópálya közti összeköttetés megvalósításával és lehetséges finanszírozási konstrukcióival kapcsolatban.

Hozzátették azt is, hogy az 1. számú főút és az M1 autópálya között a 2x1 sávos főút, valamint az M1 autópálya–M100 autóút teljes értékű csomópontjának kivitelezése az M100 projekt teljes műszaki tartalmának részét képezi, azonban nem állami beruházásban, hanem a már meglévő koncessziós szerződés keretében révén valósul meg.

Lapunknak Szimicsku László, az MKIF kommunikációs igazgatója is megerősítette, hogy az M1-es autópálya szeptemberben induló bővítésével összefüggésben az M1-es és későbbi M100 csomópontjának megépítése a feladatuk, ezt tartalmazza a koncessziós szerződés is,

azonban maga az M100-as megépítése nem tartozik a szerződéses feladataik közé.

Ennek ellenére a beruházó, azaz az állam dönthet úgy, hogy koncessziós eljárást ír ki egy-egy gyorsforgalmira, amin akár a Magyarországon jelenlévő koncesszorok, amin az MKIF, az M5-öst üzemeltető AKA Zrt, illetve a M6-os koncessziós jogai birtokló cégek is indulhatnak.