A legfontosabb, hogy véget érjen az orosz–ukrán háború – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Antalyai Diplomáciai Fórumon (ADF), egy pódiumbeszélgetésen. Kiemelte: az egész világnak, de Magyarországnak különösen fontos, hogy véget érjen a szomszédban zajló háború.

Az előadás előtt találkozott Recep Tayyip Erdogan török államfő és Orbán Viktor.

Fotó: Anadolu via AFP

Felhívta a figyelmet, hogy magyar emberek is élnek Ukrajnában, akik közül többen is elestek a harcokban. Mihamarabbi békét szeretne, az egész világnak ez az érdeke.

Ha valaki magyar, akkor európai is

– válaszolta arra a kérdésre, hogyan látja a magyarok helyét Európában. A miniszterelnök elmondta, hogy nem lép ki Magyarország az Európai Unióból, bár ő mindig is a nemzeti érdekeket fogja előtérbe helyezni, ami miatt vannak konfliktusok.

A magyar kormányfő megerősítette: a jövő héten Floridába utazik, hogy Donald Trumppal találkozzon. A korábbi amerikai elnökről elmondta, nagyon tiszteli.

Szerinte a politikai elit reprodukálja magát, szükség van eredeti arcokra, Donald Trump pedig ilyen ember.

Arról is beszélt, hogy egy erős amerikai elnök meg tudja állítani a háborúkat. Kijelentette, ha Trump visszatérne, véget érne az orosz–ukrán háború. Újságírói kérdésre azt is hozzátette, hogy az izraeli konfliktus is hamarabb megoldódhatna a régi-új amerikai elnökkel.

Az Antalyai Diplomáciai Fórumot március 1–3. között tartják meg a török elnök és a török külügyminisztérium kezdeményezésére. A harmadik alkalommal megrendezett (tavaly a február 6-i földrengések miatt elhalasztották) fórum állam- és kormányfőket, minisztereket, diplomatákat, üzleti vezetőket, akadémikusokat, valamint az ifjúság és a média képviselőit hozza össze egy átfogó vitára.

Orbán Viktor ma debütált, korábban itt még nem beszélt.

A miniszterelnök a konferencia előtt megbeszélést folytatott Rumen Radev bolgár köztársasági elnökkel. A tárgyaláson – melyen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is – áttekintették a magyar–bolgár gazdasági kapcsolatokat, különös tekintettel az energiabiztonság kérdésére.

A felek kifejezték aggodalmukat az ukrán–orosz háború lehetséges eszkalációja miatt, ami helyett tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaztak, határozottan elutasítva a legutóbbi felvetéseket európai katonák Ukrajnába küldéséről.