Végleg Oroszországba költözött a volt osztrák külügyminiszter – írta meg a TASZSZ orosz hírügynökség.

Volt osztrák külügyminiszter: „Végre! Oroszországba költöztem”. Fotó: Karin Kneissl/Facebook

A cikk szerint Karin Kneissl az ország keleti részében tervez házat építeni. Ausztria egykori külügyi tárcavezetője azzal indokolta, hogy Oroszországba vándorolt ki, mert

szabad országnak tartja.

Ez egy valóban szabad ország. Már a helyet is kinéztem, hol fogok építkezni – fogalmazott az éppen zajló Világifjúsági Fesztiválon. A pontos helyszínt nem jelölte meg, de azt elárulta, hogy nem városlakó típus. Az korábban is ismert volt, hogy nagy állatrajongó, farmján lovat, kutyát, macskát, csirkét is tart.

Nyíltan beszélt arról is, hogy már teljes mértékben otthon érzi magát Oroszországban. „Tapasztalom az itteni emberek meleg szeretetét. Megtanultam oroszul is, de azért még nem érzem magam teljesen magabiztosnak a nyelvhasználatban” – tette hozzá.

Az Ifjúsági Világfesztivált egyébként március 1. és 7. között rendezik meg. Több mint 190 országból mintegy 300 ezer résztvevőt regisztráltak.

Mit kell tudni az Oroszországba költözött osztrák külügyminiszterről?

Karin Kneissl 59 éves jogász, 2017. december 18.–2019. június 3. között volt Ausztria külügyminisztere. Még 2017-ben a Szabadságpárt (FPÖ) kérte fel, hogy az ő színeikben legyen külügyminiszter az ÖVP-FPÖ-koalícióban. A pártba azonban nem lépett be.

Ausztriában Seibersdorfban élt, Bécstől délre.

Az Oroszországba költözés nem előzmény nélküli. Még hivatali ideje alatt, 2018-ban házasságot kötött élettársával, Wolfgang Meilingerrel. A stájerországi Gamlitzban tartott lagzin pedig nem más, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök is megjelent, ami utólag sok kritikát váltott ki. Az orosz vezető drága ékszerrel lepte meg a menyasszonyt.

A BBC egyébként már tavaly ősszel is arról jelentett, hogy az osztrák politikus többévnyi ingázás után letelepedik Oroszországban. Hogy ez akkor álhír volt vagy csak mostanra ment végbe, egyelőre nem derült ki.