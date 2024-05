Az izraeli háború 231. napja – ellehetetlenült a segítségnyújtás a Gázai övezetben

A Gázai övezetben a humanitárius segítségnyújtást nem csupán megnehezítették, hanem szisztematikusan megbénították a háborúban álló felek által bevezetett korlátozások – írta meg a Norvég Menekültügyi Tanács (NRC) közleménye alapján a BBC. A szervezet tájékoztatása szerint mintegy 2000 segélyszállító teherautó rekedt a rafahi határátkelő egyiptomi oldalán, amely azóta van lezárva, hogy az izraeli hadsereg május 6-án hadműveletet indított a Hamász ellen a városban.

Több ezer teherautó rostokol a Gázai övezet határán / Fotó: Ashraf Amra / AFP

Suze van Meegen, az NRC gázai műveleti vezetője szerint a palesztin civileket folyamatosan megfosztják a szükséges gyógyszer-, sátor-, víztartály-, higiéniai és egyéb alapvető ellátmányoktól.

Az izraeli hadsereg (IDF) azt állítja, hogy új átkelőket nyitott, utakat aszfaltozott és vízvezetékeket is javított, hogy ezzel enyhítse a térségben összegyűlt palesztin tömegek szenvedését. Tel-Aviv szerint a harcok kezdete előtt egymillió embert evakuálták Rafahból a harcok előtt.

Rafah most három teljesen különböző világból áll: a keleti rész egy háborús övezet, a középső rész egy szellemváros, a nyugati rész pedig a nyomorúságos körülmények között élő emberek tömege

– foglalta össze a helyzetet van Meegen. Hozzátette, hogy egyes palesztinokat akár kilencszer is kitelepítették a konfliktus októberi kezdete óta.

„Az embereknek nincs más választásuk, mint hogy bízzanak az úgynevezett humanitárius biztonsági övezetekben. Ezeket a zónákat azok az erők jelölték ki nekik, amelyek megölték a családtagjaikat és lerombolták az otthonaikat” – emelte ki a norvég vezető.

A nyilvánosságra került műholdfelvételeken is jól látszik, hogy a korábban sátrakkal és ideiglenes menedékhelyekkel borított területek kiürültek azóta, hogy Izrael megkezdte a katonai műveletet Rafahban. Arról is egyre több hír lát napvilágot, hogy a városban több épületet és fontos infrastruktúrát is leromboltak.