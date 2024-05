Hihetetlen: tornádó volt kedd este Graz belvárosa fölött – videó

Nemcsak Magyarországon, Ausztriában is végigsöpört a kedd esti zivatarlánc, amely Stájerországra és annak fővárosára is lecsapott. Nagy mennyiségű eső hullott, és egy kisebb tornádó is kialakult Graz belvárosa felett – derült ki a Kronen Zeitung cikkéből. A különös égi jelenséget, amely leginkább egy tubára hasonlít, a lap egyik olvasója is megörökítette.

Az osztrák lap beszámolt a Leoben és Voitsberg térségében lezajlott áradásokról is, Alexander Podesser, a stájerországi meteorológiai szolgálat vezetője is megerősítette a grazi minitornádót. A második legmagasabb zivatarriadót az országos intézet eredetileg Stájerország keleti részeire és Alsó-Ausztria északnyugati részének kisebb területeire adta ki.

Budapestet sem kímélte a vihar kedd este, amely miatt a Berlinből és a Stuttgartból tartó gépek nem tudtak leszállni a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, így kitérő városokban kellett landolniuk.