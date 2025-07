Belső feszültség a stabil növekedés mögött: brutális bérvágásokat nyög a kínai dolgozó – sokak túlélése függ a másodállásoktól

A hatás már most érezhető a mindennapokban. Huang Tingting, egy fiatal pincérnő például májusban veszítette el az állását, miután étterme négyhavi kényszerszabadság bevezetésére kényszerült. Miközben az exportorientált Csiangszu tartomány gazdasága országos szinten is kiemelkedő, Huangnak eddig nem sikerült új munkát találnia – az általa megpályázott pozíciókra már tíznél is több jelentkező van.

Közgazdászok régóta sürgetik, hogy Peking az ipar helyett a belső keresletet ösztönözze: több támogatásra lenne szükség az oktatásban és az egészségügyben, illetve a szociális ellátórendszer megerősítése is élénkítené a fogyasztást. Enélkül Kína a második fél évben akár jelentősen is visszafoghatja növekedését – miközben a dolgozók már most a túlélésért küzdenek.