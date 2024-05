Többet nem érhető el Magyarországon a Betfair online zugkaszinója

Tavaly szeptemberben a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) blokkolta az engedély nélküli működő Betfair nevű szerencsejáték oldalt. Az online oldal május 22-én arról tájékoztatta játékosait, hogy beszünteti szolgáltatásait Magyarországon. Ezzel egy újabb multinacionális online szerencsejáték-szervező cég hagy fel illegális tevékenységével hazánkban – tudta meg a Világgazdaság a hatóságtól.

Egy illegális szerencsejáték-szervezővel kevesebb / Fotó: Hegedűs Márta (képünk illusztráció)

A világ legnagyobb online szerencsejáték-szervező társaságának létrehozását 2019-ben jelentették be. Az ügyletre egy hatmilliárd dollár értékű részvénycserével került sor: a Paddy Power Betfair anyavállalata, az ír Flutter Entertainment egyesítette erőit a Poker Stars mögött álló The Stars Grouppal, hogy közösen olcsóbban tudjanak szolgáltatni és hatékonyabban dolgozhassák meg a nyitás előtt álló amerikai sportfogadási piacot. A közös kínálatbővülésével több mint száz országot kívántak lefedni, a termékpaletta színesedése pedig a fogadótábor bővülését is ígérte.

Csak nemrég tiltott le a hatóság egy másik honlapot

Van azonban, amikor a szerencsejáték-szervezők hibáznak, például megtévesztik a játékosokat, illetve – mint jelen esetben – illegálisan működnek. A Világgazdaság márciusban számolt be arról, hogy durva csalást leplezett le a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), amely 345 millió forint bírsággal büntetett meg egy máltai céget, amely egy az egyben vagy minimális névváltoztatással lemásolta a Szerencsejáték Zrt. egyes játékait. Lépett az ügyben az SZTFH is: 2023 szeptemberében letiltotta az érintett honlapot. Egyúttal felhívta a figyelmet a szabálytalan online szerencsejáték veszélyeire. Az ilyen oldalak ugyanis amellett, hogy nem vetették alá magukat a kiskorúakat és sérülékeny csoportokat védő, szigorú magyar előírásoknak, a játékosok személyes és banki adatait sem védik.

A szerencsejáték ágazatot felügyelő hatóság egyébként is lépten-nyomon hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet fordít a játékosok védelmére, beleértve az online teret is. Ennek érdekében, mint a Világgazdaságnak most jelezte

folyamatosan ellenőrzi az illegális online szerencsejátékokat,

az ellenőrzések alapján bírságot szab ki,

elrendeli az érintett honlapok és pénzügyi műveletek blokkolását,

valamint tiltott szerencsejáték szervezése miatt büntető feljelentést tesz.

A játékosok szemszögéből ráadásul valós veszély, hogy a korlátozások után az engedély nélküli oldalakon elért nyeremények kifizetése is bizonytalanná válik, és az ilyen igényeket Magyarországon érvényesíteni sem tudják.

Az SZTFH a továbbiakban is azt javasolja, hogy a játékosok minden esetben tájékozódjanak a hatóság honlapján arról, hogy az adott internetes oldal rendelkezik-e az SZTFH engedélyével, mivel csak így biztosítható, hogy a játékos hozzájut a nyereményéhez, és nem élnek vissza személyes és banki adataival.