Szelfiimádó radikális vagy egy megnyerő fiatalember a fősodorból – valójában ki a francia miniszterelnöki szék várományosa?

A 28 éves fiatalember, a Nemzeti Tömörülés (NT) elnöke – Marine Le Pen mellett – kétségtelenül nagy szerepet játszott a szavazáson elért rekorderedmény elérésében. Már önmagában az is nagy segítség volt, hogy nem viseli a Le Pen nevet, amely egybeforrt a párt alapítója, az antiszemita nézeteiről ismert Jean-Marie Le Pennel. Ugyanakkor elemzők másképpen látják: Marta Lorimer, a London School of Economics munkatársa szerint senkit se tévesszen meg Bardella „mérsékeltebb” narratívája.

Ugyanazok az elképzelései, mint Le Pennek, csak nem úgy hívják, és 28 éves. A Nemzeti Tömörülés szemernyit sem mérséklődött az elmúlt évtizedben, Bardella mindössze egy szebb arc

– hangsúlyozta a Bloombergnek.

Kihívás bőven van

Le Penre és Bardellára valóban nagy feladatok várnak: el kell hitetniük és lépéseikkel be kell bizonyítaniuk, hogy kormányzó erőként is képesek érdemi eredményeket elérni. Ráadásul úgy, hogy közben együtt kellene működniük Emmanuel Macron államfővel – legfőbb politikai ellenfelükkel – is, aki még évekig hivatalban marad az erős elnöki jogkörökről ismert Franciaországban.

Az egyik stratéga szerint

Bardella képes lehet megszólítani a konzervatívokat, akik jellemzően a jobbközépre szavaztak eddig.

Emellett az NT-nek a cégvezetők irányába is nyitnia kell, amiben szintén kulcsszereplő lehet az ifjú politikus. A fiatalokat eközben a közösségi médiában való erős jelenléttel győzheti meg a szelfiimádó Bardella,

a TikTokon már csaknem 1,5 millió követője van, igaz, Macronnak 4,5 millió.

Mostanában ugyan háttérbe szorultak az etnikumokra vonatkozó negatív megjegyzései, ám Bardella az Afrikából érkező bevándorlást fenyegetésnek tekinti.

Az olasz származású politikus Párizs egyik etnikailag sokszínű külvárosában nevelkedett fel, amit gyakran hangoztat is, ugyanakkor nem túl hitelesen, hiszen az apjával való rendszeres floridai nyaralások, valamint egyetemi tanulmányai következtében is kilógott abból a környezetből. Egyetemi tanulmányait nem fejezte be, ugyanis a politikára akart összpontosítani minden energiájával – most úgy tűnik, jól döntött.

Bardella és Le Pen egy hajóban

Egy hajó, két kapitány? Vagy egy hajó, egy kormányos és egy tapasztalt taktikus? Ezek a kérdések is felmerülnek a két politikus láttán.

Az mindenesetre elképzelhető, hogy Bardella túlnő a mentorán, ugyanakkor az is tény, hogy az 55 éves Le Pen felhagyott korábbi tervével, miszerint 60 éves korábban visszavonulna. Egyre inkább nyit a fiatalokat érdeklő kérdések, például az éghajlatváltozás és a mesterséges intelligencia felé.

Noha Bardella nagy tömegeket tud megmozgatni a pártrendezvényeken, a vitákban sokszor elcsigázottnak és rosszkedvűnek tűnik. Jó példa volt erre a Macron 34 éves miniszterelnökével, Gabriel Attallal folytatott vitája, ahol Bardella nehezen tudta elmagyarázni azt az elképzelését, hogy „kettős határt” kellene létrehozni a migránsok számára.

Protekcionizmus mindenekelőtt

Bardella amellett többször kifejezte, Donald Trumpot látná szívesen az amerikai elnöki székben. Ezenkívül magasabb vámot vezetne be, hogy védje a francia termékeket, és bírálta az EU szabadkereskedelmi megállapodásait is. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem célja Franciaországot kiléptetni az Európai Unióból.

Antonio Barroso, a Teneo elemzője szerint Macron azért oszlatta fel a nemzetgyűlést, hogy minél hamarabb új választást írjanak ki, és a 2027-es elnökválasztás előtt kiderüljenek a Nemzeti Tömörülés gyengeségei.

Ha Bardellát valóban miniszterelnökké választják, a legokosabb húzása az lenne, ha már ősszel tárgyalna a jövő évi büdzséről.

Az utóbbi időben, amíg Le Pen élesen bírálta a költségvetés helyzetét, Bardella már komoly terveket fogalmazott meg: állami alapot hozna létre a védelmi kiadásokra, nyugdíjakat emelne, ugyanakkor az energiaárakat csökkentené, a béreket 10 százalékkal felsrófolná, és az adókat mérsékelné.