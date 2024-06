Trump az illegális migrációra is büntetővámokkal válaszolna

Donald Trump a megválasztása esetén kész büntetővámokat bevezetni olyan országok ellen, amelyek nem fékezik meg az Egyesült Államokba tartó illegális migránsok áradatát. A republikánus párt várható elnökjelöltje erről a csatatér államnak számító Arizonában beszélt egy kampányeseményen, lakossági kérdésre válaszolva.

Donald Trump az illegális migrációt is vámokkal büntetné / Fotó: Jim Watson / AFP

A kérdező azt firtatta, miképpen tervezi megállítani az illegális migránsáradatot. „Óriási gazdasági hatalmunk van” – felelte Trump, hozzátéve, hogy ha egy ország, például Kína nem segít megfékezni a tömeget, akkor „van egy olyan dolog, amit vámnak hívnak”.

Abba nem ment bele, hogy milyen mértékű büntetőtarifát vetne ki,

arra azonban figyelmeztette az együttműködést megtagadókat, hogy „pokolian megvámolja” őket, ha győz novemberben.

Határbiztonság és bevándorlás

A gazdaság és az mellett a határbiztonság és a bevándorlás a kampány vezető témája, ezek a kérdések aggasztják a leginkább az amerikai választókat.

Bár az amerikai–mexikói határt illegálisan átlépők többsége latin-amerikai, tavaly október vége és idén május között őrizetbe vettek több mint 27 ezer kínait is – emlékeztetett a hírrel kapcsolatban a Reuters.

A déli határon keresztül illegálisan érkezők többsége latin-amerikai / Fotó: Katie McTiernan / Anadolu / Anadolu via AFP

Ez volt egyébként az első kampányrendezvény, amelyen a volt elnök részt vett, mióta a manhattani esküdtszék bűnösnek találta okirat-hamisítással kapcsolatos 34 vádpontban. Természetesen ez is szóba került, Trump megismételte, hogy ártatlan és fellebbezni fog.

Biden is próbálkozik

Trump bírálta Biden legutóbbi erőfeszítéseit, amelyek célja az Amerika déli határát illegálisan átlépő emberek visszaszorítása. Az elnök ennek érdekében a héten a Trumpéhoz hasonló szigorú korlátozásokat vezetett be.

Ez néhány kivételtől eltekintve megtiltja a belépés abban az esetben, ha az illegális migránsok száma egy héten keresztül meghaladja a napi 2500-at. Ez gyakorlatilag állandóan így van, áprilisban például átlagosan 4300 volt, május első 21 napján a CBS News tudósítása szerint 3700.

Joe Biden is próbálkozik a migránsáradat megfékezésével / Fotó: Frederic J. Brown / AFP

Trump ennek ellenére baromságnak minősítette Biden új intézkedését, amire lelkesen reagált a phoenixi hallgatóság. Közölte, hogy elnöksége első napján

visszavonja a rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy évente legalább kétmillió „illegális idegen lépje át a határt”.

A vám Trump kedvenc fegyvere

A büntetővámok bevezetése volt és a jelek szerint lesz is Trump kedvenc fegyvere, ha visszakerül a Fehér Házba. Ezzel fenyegette Kínát, de Japánt és Európát is, gyakorlatilag ellenség és szövetséges ellen is újraindítaná a vámháborút.

Biden ezen a téren is követi elődje példáját, már augusztus elején életbe lépteti a kínai termékekre vonatkozó importvámokat. Az elektromos járműveket sújtó teher például a négyszeresére, 102,5 százalékra emelkedik.