Indulása előtt véleményezte a svájci békecsúcsot Szijjártó Péter

Magyarország továbbra is valós, érdemi béketárgyalásokat sürget azok között, akik a háborút vívják - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebook-oldalán, hozzátéve: a nemzetközi közösségnek azt kellene elérnie, hogy a háborúzó felek kössenek végre tűzszünetet, és üljenek végre asztalhoz.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (képernyő) beszédet mond az ukrajnai békéről szóló csúcstalálkozó plenáris ülésén, a Luzern melletti burgenstocki luxusüdülőhelyen 2024. június 15-én. Fotó: AFP

A Svájcban zajló békekonferenciára induló miniszter posztjában felidézte, hogy két és fél éve "élünk a szomszédunkban tomboló háború árnyékában", és Magyarország immár két és fél éve mondja - az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások mellett érvelve - "hangosan és világosan", hogy ennek a háborúnak nincsen megoldása a csatatéren.

Gondoljunk csak bele, hány ember élne még, hány családnak nem kellett volna szétszakadnia, ha a fegyverszállításokra fordított erőfeszítéseknek csak a töredékét fordították volna béketeremtésre?! - fogalmazott Szijjártó Péter.

Leszögezte:

minél később kezdődnek meg a tárgyalások, minél később lesz tűzszünet, annál többen fognak meghalni és annál nagyobb lesz a pusztítás.

Mindez persze fordítva is igaz: minél előbb ülnek tárgyalóasztalhoz a háborúzó felek, annál több emberéletet lehet megmenteni. Svájc békéért tett erőfeszítéseit mindig is nagyra becsültük, most is - folytatta a miniszter, megjegyezve ugyanakkor: egy békekonferencia csak akkor érheti el a célját, ha mindkét háborúzó fél ott ül az asztalnál. "Ez most hétvégén nem sikerül(t)" - jegyezte meg.

"Ami a szomszédunkban zajlik, az Oroszország és Ukrajna háborúja, nem Európa és Oroszország háborúja, nem a nyugati világ és Oroszország háborúja, egészen egyszerűen azért, mert Oroszország Ukrajnát támadta meg és nem Európát vagy a nyugati világot. Ezért mi továbbra is valós, érdemi béketárgyalásokat sürgetünk azok között, akik a háborút vívják. A nemzetközi közösségnek azt kellene elérnie, hogy a háborúzó felek kössenek végre tűzszünetet és üljenek végre asztalhoz!" - írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.