Kiderült, Noam Chomsky azért tűnt el a nyilvánosság elől, mert súlyos agyvérzést kapott

Tavaly júniusban agyvérzést kapott Noam Chomsky, és felesége szülőhazájában, Brazíliában egy kórházban lábadozik – számolt be a Time. Az elmúlt évben a neves nyelvész és társadalomkritikus eltűnése az egészségi állapotával kapcsolatos találgatásokra adott okot.

A Folha de Sao Paulo brazil újság hétfőn arról számolt be, hogy

a 95 éves amerikai nyelvész, filozófus, politikai aktivista a sajtó és a követői megkeresésére ellenére sem kommentálta a gázai háborút, mert „súlyos agyvérzést” kapott az Egyesült Államokban még tavaly.

„Nehezen beszél, és a teste jobb oldala lebénult” – olvasható a cikkben. Az amerikai orvosok azt mondták, nem tudnak többet tenni Chomsky felépüléséért, ezért a nyelvész felesége úgy döntött, hogy Sao Paulóba visszarepíti a férjét, ahol együtt már 2015 óta laknak, és ahol speciális kezelésben részesülhet. Chomsky állítólag egy intenzív osztályra került, és naponta egy neurológus, logopédus és tüdőgyógyász is kezeli. „Állapota jelentősen javult” – tette hozzá a lap. A cikk szerint Chomsky már elhagyta az intenzív osztályt.

A lap hozzátette, hogy tekintettel Chomsky felépülésének előrehaladására, a Sao Pauló-i Egyetem fontolgatja, hogy kinevezi őt a nyelv- és politikatudomány professzorává. Bár a hírek szerint örül az ötletnek, Valeria Chomsky ehelyett azt fontolgatja, hogy egy Rio de Janeiró-i strandhoz közeli lakásba költözik a férjével, mert azt olvasta, hogy a szélütés áldozatai számára előnyös, ha egy napfényes területen élnek.

A Folha de Sao Paulo arról is írt, hogy a háborúellenes Chomsky felemeli a bal karját, amikor feldühíti a gázai háborúról szóló beszámolók. Valeria Chomsky kedden az Associated Pressnek küldött e-mailben megerősítette a brazil lap értesüléseit. A közismerten pacifista, baloldali gondolkodó számos háborút elítélt korábban, legyen szó az Irak vagy az Afganisztán elleni amerikai invázióról, de az orosz–ukrán háború kapcsán is kifejtette a nézetét, amely szerint az USA-nak jelentős felelőssége van a fegyveres konfliktus eszkalációjában.