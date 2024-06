Tovább növeli az előnyét Le Pen pártja – A bukott elnök önként jelentkezik

Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali párt vezére nem kér a Hollande-féle kezdeményezésből/ Fotó: Julien de Rosa / AFP

Nem célom a konszenzus. Már maga az ötlet sem demokratikus. Nem tudok egyetlen francia elnökről vagy kormányfőről sem, aki konszenzust keresett. Az ugyanis nem létezik

– jelentette ki Mélenchon. Hozzátette azt is, hogy képesnek érzi magát a miniszterelnöki poszt betöltésére – ezt azonban még az Új Népi Front tagjainak egy része is ellenzi. Előtte azonban a saját pártjában kellene rendet tennie, mert vannak olyan választókerületek, ahol két jelöltje is versenyez, mert nem tudtak egy személyben megegyezni.

Macron egyébként maga is utalt már arra, hogy kész ellenzéki pártokkal szövetségre lépni a választás után, hogy ne Le Penék alakítsanak kormányt. Egyelőre azonban inkább sorra pártolnak el tőle olyan képviselők is, akik közül sokan a kezdetektől fogva mellette álltak.