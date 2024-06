Sorra pártolnak el Macron szövetségesei

Egy nappal azután, hogy Emmanuel Macron megdöbbentette Franciaországot az előrehozott választások kiírásával, a kormány sajtófőnökeinek rendkívüli ülésén nyilvánvalóvá vált egy kellemetlen igazság: egy rendkívül népszerűtlen elnököt támogatnak. Kiábrándult szövetségesei ezért sorra úgy döntenek, hogy szedik a sátorfájukat, és kevésbé botrányos partnereket keresnek.

Emmanuel Macron a szemünk láttára válik a francia politika fekete bárányává / Fotó: AFP

A francia elnök akkora teherré vált párttársai számára, hogy a közelgő választásokra felkészülve több tucat törvényhozó – akik közül sokan a kezdetektől fogva mellette álltak, amikor a semmiből építette fel centrista pártját – úgy döntött, nem kérnek többet Macronból, aki szinte teljesen elidegenítette a szavazókat.

Még az egykor hűséges szövetségesek – az olyan nehézsúlyúak, mint Bruno Le Maire pénzügyminiszter, Gérald Darmanin belügyminiszter vagy Gabriel Attal miniszterelnök – is távolságtartók.

A párton belül tömegesen utasítják el az elnököt. Képe lekerült a kampányplakátokról és a szórólapokról, a képviselők nyíltan beszélnek a kilépésről, és a sajtóban is keményen kritizálják

– nyilatkozta a Bloombergnek Édouard Philippe, aki miniszterelnökként szolgált egy korai Macron-kabinetben. Szerinte a 46 éves vezető viselkedésének kiszámíthatatlansága csak további botrányokhoz és a támogatottságuk visszaeséséhez fog vezetni.

Ennek azonban a politikai ellenfelei nagyon is örülnek. A radikális jobb- és baloldal is megerősödött az EP-választásokon, a legutóbbi felmérések pedig azt mutatják, hogy ez a parlamenti voksolásnál is megismétlődhet. Sőt, legnagyobb riválisa, Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés még nagyobb győzelemre számít.

Politikai rocksztárból francia fekete bárány

Míg Macron 2017-es gyors felemelkedését széles körű ünneplés jellemezte, a mézeshetek rövid ideig tartottak. A felülről irányító vezetési stílusa végül meggyengítette saját pártját, és azt eredményezte, hogy sok francia őt hibáztatja mindenért, ami szerintük rossz az országban.

A piacokat megrémítette a felfordulás, és Macron két, még életben lévő elődje – a jobboldali Nicolas Sarkozy és a szocialista Francois Hollande – egyaránt ostorozza az általa előidézett káosz miatt.

Az elnök ennek ellenére megfogadta, hogy bármilyen súlyos vereséget is mérnek rá, marad 2027-ig, míg mandátuma le nem jár, bár emiatt már nemcsak az ellenzékiek, hanem saját párttársai is bírálják.

Macron a továbbiakban valószínűleg csak a külügyekért és a védelemért lesz felelős. A vélhetően más színekben kormányzó miniszterelnök elragadhatja tőle a belpolitikai kérdéseket, köztük a rendészetet és a költségvetési politikát, és ha Le Pen szerzi meg a mandátumok többségét, akkor ez az ő jobbkeze, Jordan Bardella lenne. A francia elnököt tehát az is fenyegeti, hogy egyszerűen kiszorul a legfontosabb politikai területekről.